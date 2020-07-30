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Майкл Келли
Майкл Келли
Michael Kelly
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Майкл Келли
Michael Kelly
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Дата рождения
22 мая 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Филадельфия, Пенсильвания, США
Рост
178 см
Биография Майкла Келли
Родился 22 мая 1969 года. Филадельфия, Пенсильвания, США.
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Фильмография Майкла Келли
Смертельная зона
боевик, приключения, фэнтези
2021, США
5.0
Вирус
драма, ужасы, триллер
2016, США
6.0
Эверест
драма, приключения, триллер
2015, США / Великобритания
7.0
Тайна в их глазах
детектив, мелодрама, драма, криминал, триллер
2015, США
7.0
Хроника
ужасы, драма
2012, США / Великобритания
7.0
Меняющие реальность
фантастика, мелодрама
2010, США
7.0
Супруги Морган в бегах
мелодрама, комедия
2009, США
6.0
Защитнег
драма
2009, Канада
6.0
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Премьера состоится на Showtime в конце сентября.
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30 июля 2020 16:12
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