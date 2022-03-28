Содержание:

Билл Мюррей – Фильмы

- Билл Мюррей – «Охотники за привидениями»

- Билл Мюррей – «День сурка»

- Билл Мюррей – «Трудности перевода»

Билл Мюррей – Личная жизнь

Американский актёр Билл Мюррей родился 21 сентября 1950 года в Уилметте, штат Иллинойс. В семье ирландских католиков, Эдварда Мюррея и Люсиль Дойл, было ещё восемь детей. Трое братьев Билла, Джоэль, Джон и Брайан, также стали актёрами. Дети посещали иезуитскую школу в Уилметте, и с самого детства Мюррей стал играть в школьном театре. Позже он поступил в университет на врачебные курсы, однако часто прогуливал занятия, любил марихуану и оказывался в полицейском участке. Затем Билл перебрался в Чикаго, где подрабатывал на разных работах, пока не оказался в комедийной труппе Second City.

Билл Мюррей – Фильмы

Первым большим проектом Билла Мюррея становится популярное американское шоу «Субботним вечером в прямом эфире», после участия в котором актёр попал в Голливуд. В начале карьеры Билл то и дело появлялся на телевидении и в эпизодических ролях в кино, например, в проектах «Фрикадельки», «Недостающее звено» и сериале «Неудачники». В 1982 году Мюррей получает второстепенную роль в комедии «Тутси» с Дастином Хоффманом и Джессикой Лэнг, после чего его замечают критики. Именно благодаря этому он получает роль в «Охотниках за привидениями», а позже и в «Дне сурка».

За свою долгую карьеру Билл Мюррей сыграл в нескольких десятках самых разных фильмов – от комедий до независимых проектов режиссёров авторского кино. Он снялся у таких режиссёров, как Джим Джармуш («Кофе и сигареты», «Сломанные цветы») и Уэс Андерсон («Академия Рашмор», «Королевство полной луны», «Остров собак»), а также в фильмах «Охотники за сокровищами» Джорджа Клуни и «Книга джунглей» Джона Фавро.

Билл Мюррей – «Охотники за привидениями»

В 1984 году Билл Мюррей снимается в проекте Айвена Райтмана «Охотники за привидениями», который тут же становится крайне популярным. Благодаря роли Питера Венкмана к Мюррею приходит мировое признание. Картина рассказывает об учёных, которые объединяют свои силы и знания в борьбе со сверхъестественными силами в Нью-Йорке. В фильме также сыграли Сигурни Уивер, Дэн Эйкройд, Харольд Рэмис и другие. Спустя пять лет в прокат выходит продолжение – «Охотники за привидениями 2», которых также ждёт большой кассовый успех. В роли Питера на экране вновь появляется Мюррей. Также актёр появился и в современной версии фильма «Охотники за привидениями» Пола Фига.

Билл Мюррей – «День сурка»

Ещё одной знаковой ролью Билла Мюррея считается роль корреспондента Фила Коннорса в популярной и культовой комедии «День сурка» Харольда Рэмиса. Его герой приезжает в небольшой городок в Пенсильвании, где ежегодно весь мир собирается посмотреть на пробуждение сурка, по легенде предсказывающего весну. Однако этот день начинает повторяться для Фила вновь и вновь, пока он не изменит своё отношение к жизни.

Билл Мюррей – «Трудности перевода»

Билл Мюррей сыграл главную роль в самом известном проекте Софии Копполы «Трудности перевода». Это история о двух одиноких людях, которые случайно встречаются в Токио и находят друг в друге родственную душу. Картина получила множество премий и номинаций на самые престижные премии мира.

Билл Мюррей – Личная жизнь

В течение тринадцати лет, начиная с 1980-го, Билл Мюррей был женат на своей возлюбленной Маргарет Келли. От этого брака у него двое детей. Во второй раз Мюррей женился на Дженнифер Батлер, художнице по костюмам, от которой у него родилось четверо детей.