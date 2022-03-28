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Билл Мюррей

Bill Murray
Билл Мюррей
Билл Мюррей Bill Murray
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Дата рождения
21 сентября 1950
Возраст
71 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Билла Мюррея

Содержание:

Билл Мюррей – Фильмы
  - Билл Мюррей – «Охотники за привидениями»
  - Билл Мюррей – «День сурка»
  - Билл Мюррей – «Трудности перевода»
Билл Мюррей – Личная жизнь

Американский актёр Билл Мюррей родился 21 сентября 1950 года в Уилметте, штат Иллинойс. В семье ирландских католиков, Эдварда Мюррея и Люсиль Дойл, было ещё восемь детей. Трое братьев Билла, Джоэль, Джон и Брайан, также стали актёрами. Дети посещали иезуитскую школу в Уилметте, и с самого детства Мюррей стал играть в школьном театре. Позже он поступил в университет на врачебные курсы, однако часто прогуливал занятия, любил марихуану и оказывался в полицейском участке. Затем Билл перебрался в Чикаго, где подрабатывал на разных работах, пока не оказался в комедийной труппе Second City.

Билл Мюррей – Фильмы

Первым большим проектом Билла Мюррея становится популярное американское шоу «Субботним вечером в прямом эфире», после участия в котором актёр попал в Голливуд. В начале карьеры Билл то и дело появлялся на телевидении и в эпизодических ролях в кино, например, в проектах «Фрикадельки», «Недостающее звено» и сериале «Неудачники». В 1982 году Мюррей получает второстепенную роль в комедии «Тутси» с Дастином Хоффманом и Джессикой Лэнг, после чего его замечают критики. Именно благодаря этому он получает роль в «Охотниках за привидениями», а позже и в «Дне сурка».

За свою долгую карьеру Билл Мюррей сыграл в нескольких десятках самых разных фильмов – от комедий до независимых проектов режиссёров авторского кино. Он снялся у таких режиссёров, как Джим Джармуш («Кофе и сигареты», «Сломанные цветы») и Уэс Андерсон («Академия Рашмор», «Королевство полной луны», «Остров собак»), а также в фильмах «Охотники за сокровищами» Джорджа Клуни и «Книга джунглей» Джона Фавро.

Билл Мюррей – «Охотники за привидениями»

В 1984 году Билл Мюррей снимается в проекте Айвена Райтмана «Охотники за привидениями», который тут же становится крайне популярным. Благодаря роли Питера Венкмана к Мюррею приходит мировое признание. Картина рассказывает об учёных, которые объединяют свои силы и знания в борьбе со сверхъестественными силами в Нью-Йорке. В фильме также сыграли Сигурни Уивер, Дэн Эйкройд, Харольд Рэмис и другие. Спустя пять лет в прокат выходит продолжение – «Охотники за привидениями 2», которых также ждёт большой кассовый успех. В роли Питера на экране вновь появляется Мюррей. Также актёр появился и в современной версии фильма «Охотники за привидениями» Пола Фига.

Билл Мюррей – «День сурка»

Ещё одной знаковой ролью Билла Мюррея считается роль корреспондента Фила Коннорса в популярной и культовой комедии «День сурка» Харольда Рэмиса. Его герой приезжает в небольшой городок в Пенсильвании, где ежегодно весь мир собирается посмотреть на пробуждение сурка, по легенде предсказывающего весну. Однако этот день начинает повторяться для Фила вновь и вновь, пока он не изменит своё отношение к жизни.

Билл Мюррей – «Трудности перевода»

Билл Мюррей сыграл главную роль в самом известном проекте Софии Копполы «Трудности перевода». Это история о двух одиноких людях, которые случайно встречаются в Токио и находят друг в друге родственную душу. Картина получила множество премий и номинаций на самые престижные премии мира.

Билл Мюррей – Личная жизнь

В течение тринадцати лет, начиная с 1980-го, Билл Мюррей был женат на своей возлюбленной Маргарет Келли. От этого брака у него двое детей. Во второй раз Мюррей женился на Дженнифер Батлер, художнице по костюмам, от которой у него родилось четверо детей.

Интересные факты о Билле Мюррее

Билла Мюррея исключили из колледжа, когда он пошутил в аэропорту, заявив, что пронёс с собой в багаже бомбу. В итоге охрана нашла в чемодане марихуану.

- В начале карьеры Билл Мюррей взял перерыв на четыре года, во время которых изучал в Сорбонне французский язык.

- Билл Мюррей и его трое братьев все вместе появляются в фильме «Новая рождественская сказка».

- У группы Gorillaz есть сингл посвящённый актёру, который так и называется Bill Murray.

- Билл Мюррей написал в 1999 году книгу под названием «История Золушки: Моя жизнь в гольфе».

Фильмография Билла Мюррея
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
боевик, приключения, комедия 2023, США
0.0
За пивом!
драма, военный 2022, США
0.0
Город астероидов
Город астероидов
комедия, мелодрама 2022, США
0.0
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
мелодрама, комедия 2021, США
7.0
Охотники за привидениями: наследники
Охотники за привидениями: наследники
фантастика, приключения, комедия 2021, США
7.0
Последняя капля
Последняя капля
драма, комедия, приключения 2020, США
6.0
Мёртвые не умирают
Мёртвые не умирают
комедия, ужасы 2019, США
5.0
Остров собак
Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези 2018, США
7.0
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Фотографии Билла Мюррея Все фотографии
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28 марта 2022 19:11
Сет Роген сыграет с Биллом Мюрреем в комедийной драме «Все мы смертны» Фильм будет посвящен принятию конечности жизни.
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25 марта 2022 11:18
Билл Мюррей сыграет в комедийной драме Азиза Ансари Это будет экранизация научно-популярной книги о смерти. 
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24 февраля 2022 13:12
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