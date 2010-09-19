Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Подпольная империя
Постер к сериалу Подпольная империя
Постер к сериалу Подпольная империя
Постер к сериалу Подпольная империя
Постер к сериалу Подпольная империя
Постер к сериалу Подпольная империя
Постер к сериалу Подпольная империя
Постер к сериалу Подпольная империя
Постер к сериалу Подпольная империя
Постер к сериалу Подпольная империя
Постер к сериалу Подпольная империя
Постер к сериалу Подпольная империя
Постер к сериалу Подпольная империя
Постер к сериалу Подпольная империя
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
14 постеров
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Подпольная империя
Подпольная империя (2010 - 2014) Boardwalk Empire 18+
Год выпуска 2010
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 56 часов 0 минут
О чем сериал

«Подпольная империя» — многосерийное драматическое шоу, рассказывающее о зарождении игорного бизнеса в начале прошлого века. Сюжет разворачивается в провинциальном американском городе, где всем заправляет Енох Томпсон, казначей, чьи связи доходят вплоть до высших политических чинов Америки. Вот-вот в стране должен вступить в силу закон, направленный против продажи алкогольной продукции. Этим пользуются многочисленные преступные группировки, готовые продавать людям спиртное подпольно. Тем не менее политики хорошо понимают, что маргинальные слои населения не оставят без внимания грядущие изменения.

Подпольная империя - трейлер пятого сезона
Подпольная империя
трейлер пятого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Terence Winter
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Стив Бушеми
Стив Бушеми Enoch "Nucky" Thompson
Рон Ливингстон
Рон Ливингстон Roy Phillips
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон Nelson Van Alden
Стивен Грэм
Стивен Грэм Al Capone
Майкл Питт
Майкл Питт James "Jimmy" Darmody
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Подпольная империя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 12 эпизодов
 
Подпольная империя - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 12 эпизодов
 
Подпольная империя - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 12 эпизодов
 
Подпольная империя - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 12 эпизодов
 
Подпольная империя - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2014, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Подпольная империя
Кадры из сериала
Related video
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши