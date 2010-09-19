«Подпольная империя» — многосерийное драматическое шоу, рассказывающее о зарождении игорного бизнеса в начале прошлого века. Сюжет разворачивается в провинциальном американском городе, где всем заправляет Енох Томпсон, казначей, чьи связи доходят вплоть до высших политических чинов Америки. Вот-вот в стране должен вступить в силу закон, направленный против продажи алкогольной продукции. Этим пользуются многочисленные преступные группировки, готовые продавать людям спиртное подпольно. Тем не менее политики хорошо понимают, что маргинальные слои населения не оставят без внимания грядущие изменения.