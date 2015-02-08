«Тайны миллиардера» – это документальный мини-сериал, расследующий дело знаменитого богача Роберта Дерста. Миллиардер обвиняется в целой серии нераскрытых убийств, но полиции до сих пор доподлинно неизвестно, он ли стоит за каждым из них. В сериал входит эксклюзивное интервью с самим Дерстом, которое он согласился дать впервые за три десятка лет. Герой признается, что в детстве он стал свидетелем самоубийства своей матери, после чего его психика серьезно пострадала и он стал искать утешения в неожиданных вещах.