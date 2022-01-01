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Джули Боуэн
Джули Боуэн
Julie Bowen
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Джули Боуэн
Julie Bowen
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Дата рождения
3 марта 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Балтимор, Мэриленд, США
Рост
168 см
Биография Джули Боуэн
Родилась 3 марта 1970 года. Балтимор, Мэриленд, США.
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Фильмография Джули Боуэн
Микстейп моих родителей
комедия, драма, мелодрама
2021, США
6.0
Хэллоуин Хьюби
комедия, мистика
2020, США
5.0
Душа компании
драма, комедия
2018, Австралия
6.0
Самолеты: Огонь и вода
комедия, анимация
2014, США
7.0
Испытание свадьбой
комедия
2011, США
5.0
Давай сделаем ребенка
комедия, мелодрама
2011, США
4.0
Сумасшедший на воле
комедия
2010, США
8.0
Крутой Джо
комедия, драма
2001, США
5.0
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