Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом (2008 - 2018)

В культовой американской телепередаче «Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом» комик и несменный ведущий берет интервью у различных знаменитостей, включая актеров, режиссеров и певцов с мировым именем. В отличие от подавляющего большинства подобных ток-шоу, данный проект целиком состоит из колкостей и взаимных оскорблений, а фактические ошибки здесь – обыденное дело. Галифианакис ведет себя крайне неуклюже, проявляя вопиющий непрофессионализм. Ведущий задает звездам странные и неполиткорректные вопросы, делая все возможное, чтобы выбить их из колеи.