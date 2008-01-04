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Постер телешоу Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом
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Киноафиша Сериалы Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом

Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом (2008 - 2018)

Between Two Ferns with Zach Galifianakis 18+
Год выпуска 2008
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 5 минут
Стрим-сервис Funny or Die
Продолжительность телешоу 1 час 45 минут

О чем телешоу

В культовой американской телепередаче «Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом» комик и несменный ведущий берет интервью у различных знаменитостей, включая актеров, режиссеров и певцов с мировым именем. В отличие от подавляющего большинства подобных ток-шоу, данный проект целиком состоит из колкостей и взаимных оскорблений, а фактические ошибки здесь – обыденное дело. Галифианакис ведет себя крайне неуклюже, проявляя вопиющий непрофессионализм. Ведущий задает звездам странные и неполиткорректные вопросы, делая все возможное, чтобы выбить их из колеи.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Зак Галифианакис
Зак Галифианакис Host
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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8.3 IMDb
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Сезоны
Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 21 эпизод
 
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