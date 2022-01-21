Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джоанн Фроггатт

Джоанн Фроггатт

Joanne Froggatt
Джоанн Фроггатт
Джоанн Фроггатт Joanne Froggatt
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 августа 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Джоанн Фроггатт

Содержание: 
Джоанн Фроггатт — Фильмография
Джоанн Фроггатт — Личная жизнь

21 августа 1980 года в деревне Литтебек, Йоркшир, родилась будущая актриса Джоанн Фроггатт. Родители девочки — Энн и Кит Фроггатт — торговали в собственной лавке, а немного позже купили землю и поставили на ней ферму, где разводили овец редкой породы.

Юная Джоанн с детских лет проявляла интерес к актерскому мастерству и состояла в драматическом обществе Скарборо. А уже в 13 лет Джоанн покинула родной дом, чтобы учиться в независимой театральной школе «Редруфс» в Мейденхеде.

Джоанн Фроггатт — фильмография

Неудивительно, что с таким напором и упорством девочка попала на телеэкраны уже в 16 лет, снявшись в эпизоде в детективном сериале «Чисто английское убийство». После этого Джоанн предложили роль в сериале «Улица коронации», где она сыграла тинейджера-мать Зои Таттерсалл. Фроггатт снималась в сериале в течение двух лет, пока ее героиня не вышла из сюжета.

Отметив хорошую игру актрисы, режиссеры все чаще стали приглашать Джоанн в свои работы. Так, Фроггатт снялась в нескольких эпизодах «Плохих девчонок» 1999-года. В 2000-м это были «Детектив Джек Фрост», «Дети других людей» и «Натуральный мальчик».

Также в этот период девочка снимается в сериалах: «Классный парень Эдди», «Последний детектив» и «Red Cap».

В 2003 году Джоанн снялась в фильме «Danielle Cable: Eyewitness». Фильм был основан на реальной истории девочки, которая стала свидетельницей убийства своего парня. Чтобы максимально войти в роль Джоанн встречалась лично с Даниэлой и та помогала ей войти в роль. Даниэла осталась довольна проделанной работой и конечным результатом. Картина была номинирована на премию BAFTA в категории «Best single drama».

Далее актриса продолжает сниматься в сериалах, например, «Не вижу зла: Болотные убийства» 2006-го и «Убийство в глуши» 2007 года. В это же время Джоанн появляется на радио в спектаклях и постановках.

В 2009 году актриса снялась в последнем сезоне уже знаменитого сериала «Робин Гуд». Вместе с ней на площадке играли Ричард Армитейдж, Джонас Армстронг и Люси Гриффитс. Фроггатт сыграла крестьянскую девочку по имени Люси, которая из-за вспыльчивого характера постоянно попадает в переделки.

Осенью 2010 года на экраны выходит сериал «Аббатство Даунтон», в котором Джоанн сыграла роль главной горничной поместья — Анну Смит. Вместе с этой ролью к актрисе пришла настоящая слава, поскольку сериал был занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый обсуждаемый критиками проект.

Джоанн Фроггатт — Личная жизнь

Джоаннн вышла замуж 6 октября 2012 года за руководителя IT-компании — Джеймса Кэннона. Перед этим пара встречалась на протяжении нескольких лет.

Интересные факты о Джоанн Фроггатт

Сериал «Улица коронации» побил рекорд по продолжительности в эфире: ленту снимали с 9 декабря 1960 года, а в январе 2009 года вышла 7000-ная серия.

В 2012, 2014 и 2015 годах актриса была номинирована на премию «Эмми» за роль в сериале «Аббатство Даунтон».

Премию Британского независимого кино актриса получила в 2010 году за роль в фильме «Во имя нас».

Фильмография Джоанн Фроггатт
Красавица для чудовища
Красавица для чудовища
драма, мелодрама, биография 2017, США
4.0
Уличный кот по кличке Боб
Уличный кот по кличке Боб
драма 2016, Великобритания
7.0
Тихая жизнь
Тихая жизнь
драма, комедия 2014, Великобритания / Италия
7.0
Ты хочешь, чтобы я его убил?
Ты хочешь, чтобы я его убил?
2013, Великобритания
6.0
Все фильмы
Фотографии Джоанн Фроггатт Все фотографии
Джоанн Фроггатт Джоанн Фроггатт Джоанн Фроггатт Джоанн Фроггатт
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Семейная идиллия прерывается раскрытием страшных тайн в трейлере психологического триллера «Анджела Блэк» В мини-сериале Spectrum сыграли Джоанн Фроггатт и Михил Хейсман.
Написать
21 января 2022 16:37
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Приложение киноафиши