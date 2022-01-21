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Джоанн Фроггатт — Фильмография

Джоанн Фроггатт — Личная жизнь

21 августа 1980 года в деревне Литтебек, Йоркшир, родилась будущая актриса Джоанн Фроггатт. Родители девочки — Энн и Кит Фроггатт — торговали в собственной лавке, а немного позже купили землю и поставили на ней ферму, где разводили овец редкой породы.

Юная Джоанн с детских лет проявляла интерес к актерскому мастерству и состояла в драматическом обществе Скарборо. А уже в 13 лет Джоанн покинула родной дом, чтобы учиться в независимой театральной школе «Редруфс» в Мейденхеде.

Джоанн Фроггатт — фильмография

Неудивительно, что с таким напором и упорством девочка попала на телеэкраны уже в 16 лет, снявшись в эпизоде в детективном сериале «Чисто английское убийство». После этого Джоанн предложили роль в сериале «Улица коронации», где она сыграла тинейджера-мать Зои Таттерсалл. Фроггатт снималась в сериале в течение двух лет, пока ее героиня не вышла из сюжета.

Отметив хорошую игру актрисы, режиссеры все чаще стали приглашать Джоанн в свои работы. Так, Фроггатт снялась в нескольких эпизодах «Плохих девчонок» 1999-года. В 2000-м это были «Детектив Джек Фрост», «Дети других людей» и «Натуральный мальчик».

Также в этот период девочка снимается в сериалах: «Классный парень Эдди», «Последний детектив» и «Red Cap».

В 2003 году Джоанн снялась в фильме «Danielle Cable: Eyewitness». Фильм был основан на реальной истории девочки, которая стала свидетельницей убийства своего парня. Чтобы максимально войти в роль Джоанн встречалась лично с Даниэлой и та помогала ей войти в роль. Даниэла осталась довольна проделанной работой и конечным результатом. Картина была номинирована на премию BAFTA в категории «Best single drama».

Далее актриса продолжает сниматься в сериалах, например, «Не вижу зла: Болотные убийства» 2006-го и «Убийство в глуши» 2007 года. В это же время Джоанн появляется на радио в спектаклях и постановках.

В 2009 году актриса снялась в последнем сезоне уже знаменитого сериала «Робин Гуд». Вместе с ней на площадке играли Ричард Армитейдж, Джонас Армстронг и Люси Гриффитс. Фроггатт сыграла крестьянскую девочку по имени Люси, которая из-за вспыльчивого характера постоянно попадает в переделки.

Осенью 2010 года на экраны выходит сериал «Аббатство Даунтон», в котором Джоанн сыграла роль главной горничной поместья — Анну Смит. Вместе с этой ролью к актрисе пришла настоящая слава, поскольку сериал был занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый обсуждаемый критиками проект.

Джоанн Фроггатт — Личная жизнь

Джоаннн вышла замуж 6 октября 2012 года за руководителя IT-компании — Джеймса Кэннона. Перед этим пара встречалась на протяжении нескольких лет.