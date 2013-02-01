«Карточный домик» — политический американский сериал, выходящий на стриминговой платформе Netflix с 2013 по 2018 год. Одним из исполнительных продюсеров шоу числился Дэвид Финчер. Главную роль исполнил американский актер Кевин Спейси, персонажа которого впоследствии пришлось убрать из-за скандала с домогательствами. Сюжет разворачивается вокруг беспринципного политика Фрэнка Андервуда, который всеми правдами и неправдами прокладывает себе путь к посту главы американского государства. Андервуд не брезгует влезать в «грязные» дела и даже избавляться от людей, которые ему мешают.