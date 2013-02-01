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Постер к сериалу Карточный домик
Постер к сериалу Карточный домик
Постер к сериалу Карточный домик
Постер к сериалу Карточный домик
Постер к сериалу Карточный домик
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
5 постеров
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Карточный домик
Карточный домик (2013 - 2018) House of Cards 18+
Год выпуска 2013
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 73 часа 0 минут
О чем сериал

«Карточный домик» — политический американский сериал, выходящий на стриминговой платформе Netflix с 2013 по 2018 год. Одним из исполнительных продюсеров шоу числился Дэвид Финчер. Главную роль исполнил американский актер Кевин Спейси, персонажа которого впоследствии пришлось убрать из-за скандала с домогательствами. Сюжет разворачивается вокруг беспринципного политика Фрэнка Андервуда, который всеми правдами и неправдами прокладывает себе путь к посту главы американского государства. Андервуд не брезгует влезать в «грязные» дела и даже избавляться от людей, которые ему мешают.

Карточный домик - трейлер шестого сезона
Карточный домик
трейлер шестого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Beau Willimon
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кевин Спейси
Кевин Спейси Frank Underwood
Грег Киннир
Грег Киннир Bill Shepherd
Робин Райт
Робин Райт Claire Underwood
Нив Кэмпбелл
Нив Кэмпбелл Leann Harvey
Майкл Келли
Майкл Келли Doug Stamper
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Карточный домик - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 13 эпизодов
 
Карточный домик - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 13 эпизодов
 
Карточный домик - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 13 эпизодов
 
Карточный домик - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 13 эпизодов
 
Карточный домик - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2017, 13 эпизодов
 
Карточный домик - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2018, 8 эпизодов
 
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Слушать саундтрек сериала Карточный домик
Кадры из сериала
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