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Бо Бриджес
Бо Бриджес
Beau Bridges
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Бо Бриджес
Beau Bridges
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Дата рождения
9 декабря 1941
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Бо Бриджес
Родился 9 декабря, 1941 года. Голливуд, Калифорния, США.
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Фильмография Бо Бриджес
Конец дороги
драма, мистика, триллер
2022, США
0.0
Где-то там
комедия, драма
2019, США
5.0
Всё о Нине
комедия, драма
2018, США
5.0
Галвестон
боевик, триллер
2018, США
6.0
Между нами горы
мелодрама, драма
2017, США
7.0
Сказание о принцессе Кагуя
анимация, аниме
2013, Япония
8.0
Хватай и беги
боевик, мелодрама, комедия
2012, США
7.0
Красавицы и чудовища
криминал, драма
2012, США
6.0
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