Черные паруса - американский приключенческий сериал, являющийся своеобразным приквелом к роману Роберта Льюиса Стивенсона “Остров сокровищ”. Основные события сериала разворачиваются на пиратском острове Нью-Провиденс, где морские разбойники запасаются продовольствием перед очередным рейсом и сбывают награбленное добро. Закупками и поставками в здешних краях занимается Элеонор Гатри, а наибольшей славой среди пиратов пользуется капитан Флинт. Именно ему приходит в голову план захватить испанский галеон “Урка-де-Лима”, трюмы которого, по слухам, ломятся от золота. Чтобы завладеть сокровищами испанцев, необходимо знать маршрут, по которому отправится галеон. Однако найти страницу бортового журнала, где указаны ценные сведения, оказывается не так-то просто… На протяжении четырех сезонов пираты борются за право владеть сокровищами “Урки-де-Лима”, сражаются со своими злейшими врагами - англичанами и испанцами, и, конечно же, соперничают друг с другом. Именно здесь, на острове Нью-Провиденс и в его окрестностях, пиратство переживает свой расцвет и упадок, здесь же рождаются легенды о Долговязом Джоне Сильвере и несметных сокровищах, спрятанных капитаном Флинтом…