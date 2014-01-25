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Постер к сериалу Черные паруса
Постер к сериалу Черные паруса
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Постер к сериалу Черные паруса
Рейтинги
9.2 Рейтинг IMDb: 8.2
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3 постера
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Рейтинги
9.2 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Черные паруса
Черные паруса (2014 - …) Black Sails
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Starz
Продолжительность 38 часов 0 минут
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О чем сериал

Черные паруса - американский приключенческий сериал, являющийся своеобразным приквелом к роману Роберта Льюиса Стивенсона “Остров сокровищ”. Основные события сериала разворачиваются на пиратском острове Нью-Провиденс, где морские разбойники запасаются продовольствием перед очередным рейсом и сбывают награбленное добро. Закупками и поставками в здешних краях занимается Элеонор Гатри, а наибольшей славой среди пиратов пользуется капитан Флинт. Именно ему приходит в голову план захватить испанский галеон “Урка-де-Лима”, трюмы которого, по слухам, ломятся от золота. Чтобы завладеть сокровищами испанцев, необходимо знать маршрут, по которому отправится галеон. Однако найти страницу бортового журнала, где указаны ценные сведения, оказывается не так-то просто… На протяжении четырех сезонов пираты борются за право владеть сокровищами “Урки-де-Лима”, сражаются со своими злейшими врагами - англичанами и испанцами, и, конечно же, соперничают друг с другом. Именно здесь, на острове Нью-Провиденс и в его окрестностях, пиратство переживает свой расцвет и упадок, здесь же рождаются легенды о Долговязом Джоне Сильвере и несметных сокровищах, спрятанных капитаном Флинтом…       

В ролях Персонажи
Автор идеи
Джонатан И. Стайнберг
Роберт Ливайн
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Рэй Стивенсон
Рэй Стивенсон Edward Teach
Тоби Стивенс
Тоби Стивенс Captain Flint / James McGraw
Марк Райан Hal Gates
Тоби Шмитц
Тоби Шмитц Jack Rackham
Джессика Паркер Кеннеди
Джессика Паркер Кеннеди Max
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериальные драмы Американские сериальные драмы
Сезоны
Черные паруса - Сезон 1 Сезон 1
2014, 8 эпизодов
 
Черные паруса - Сезон 2 Сезон 2
2015, 10 эпизодов
 
Черные паруса - Сезон 3 Сезон 3
2016, 10 эпизодов
 
Черные паруса - Сезон 4 Сезон 4
2017, 10 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Черные паруса
Кадры из сериала
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