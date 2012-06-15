«Гравити Фолз» — анимационный американский сериал, созданный писателем Алексом Хиршем для канала Disney. Шоу, продлившееся в эфире два сезона, имело большой успех у зрителей всех возрастов. В центре сюжета — брат и сестра, которые отправляются на каникулы к своему загадочному деду по имени Стэн в деревню под названием Гравити Фоллз. Пожилой родственник владеет антикварной лавкой, предлагающей покупателям крайне редкие и порой пугающие экспонаты. Брат и сестра поначалу не очень рады перспективе провести лето в какой-то глуши, но быстро понимают, что в деревне творится множество сверхъестественных и необъяснимых вещей.