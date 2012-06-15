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Постер к сериалу Гравити Фолз
Постер к сериалу Гравити Фолз
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Гравити Фолз
Постер к сериалу Гравити Фолз
Рейтинги
9.0 Рейтинг IMDb: 8.9
Оцените
4 постера
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Рейтинги
9.0 Рейтинг IMDb: 8.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Гравити Фолз
Гравити Фолз (2012 - 2016) Gravity Falls 12+
Год выпуска 2012
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Disney XD
Продолжительность 20 часов 0 минут
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О чем сериал

«Гравити Фолз» — анимационный американский сериал, созданный писателем Алексом Хиршем для канала Disney. Шоу, продлившееся в эфире два сезона, имело большой успех у зрителей всех возрастов. В центре сюжета — брат и сестра, которые отправляются на каникулы к своему загадочному деду по имени Стэн в деревню под названием Гравити Фоллз. Пожилой родственник владеет антикварной лавкой, предлагающей покупателям крайне редкие и порой пугающие экспонаты. Брат и сестра поначалу не очень рады перспективе провести лето в какой-то глуши, но быстро понимают, что в деревне творится множество сверхъестественных и необъяснимых вещей.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Алекс Хирш
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
ТиДжей Миллер
ТиДжей Миллер
Линда Карделлини
Линда Карделлини Wendy
Джейсон Риттер
Джейсон Риттер Dipper Pines
Джон Ди Маджио
Джон Ди Маджио
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Гравити Фолз - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 20 эпизодов
 
Гравити Фолз - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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