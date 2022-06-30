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Дэвид Ойелоуо
Дэвид Ойелоуо
David Oyelowo
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Дэвид Ойелоуо
David Oyelowo
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Дата рождения
1 апреля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Оксфорд, Англия, Великобритания
Рост
172 см
Биография Дэвида Ойелоуо
Родился 1 апреля 1976 года. Оксфорд, Англия, Великобритания.
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Фильмография Дэвида Ойелоуо
Кролик Питер 2
семейный, приключения
2021, США
7.0
Поступь хаоса
фантастика
2021, США
7.0
Полночное небо
фантастика, драма, приключения
2020, США
5.0
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
фэнтези, драма
2020, США / Великобритания
6.0
Водяной
драма
2020, США
6.0
Не отпускай
драма, ужасы, мистика
2019, США
6.0
Пережить заново
ужасы, фантастика, триллер
2019, США
6.0
Опасный бизнес
боевик, комедия
2018, США
6.0
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