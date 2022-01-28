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Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Lisa Kudrow
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Лиза Кудроу
Lisa Kudrow
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Дата рождения
30 июля 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
173 см
Биография Лизы Кудроу
Родилась 30 июля 1963 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Лизы Кудроу
Лучший Нейт, чем когда-либо
комедия, драма, семейный
2022, США
6.0
Босс-молокосос 2
анимация
2021, США
8.0
Друзья: Воссоединение
комедия, мелодрама
2021, США
9.0
2020, тебе конец!
комедия
2020, США
6.0
Начитанные
комедия
2019, США
7.0
Столик № 19
комедия, драма
2017, США
5.0
Босс-молокосос
комедия, семейный
2017, США
7.0
Девушка в поезде
детектив, триллер
2016, США
7.0
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