«Американцы» — популярный американский сериал, созданный бывшим агентом ЦРУ. Действие сюжета разворачивается во время Холодной войны. В центре сюжета — два советских шпиона, которые выполняют спецзадание под прикрытием. Они изображают обычную американскую пару и проживают в безопасном пригороде Вашингтона. Ближайший сосед героев на самом деле является агентом ФБР, он внимательно следит за их действиями. «Американцы» стали по-настоящему популярным шоу, снискавшим целую серию авторитетных кинонаград.