Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Американцы
Постер к сериалу Американцы
Постер к сериалу Американцы
Постер к сериалу Американцы
Постер к сериалу Американцы
Постер к сериалу Американцы
Постер к сериалу Американцы
Постер к сериалу Американцы
Постер к сериалу Американцы
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
9 постеров
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Американцы
Американцы (2013 - 2018) The Americans 18+
Год выпуска 2013
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал FX
Продолжительность 56 часов 15 минут
О чем сериал

«Американцы» — популярный американский сериал, созданный бывшим агентом ЦРУ. Действие сюжета разворачивается во время Холодной войны. В центре сюжета — два советских шпиона, которые выполняют спецзадание под прикрытием. Они изображают обычную американскую пару и проживают в безопасном пригороде Вашингтона. Ближайший сосед героев на самом деле является агентом ФБР, он внимательно следит за их действиями. «Американцы» стали по-настоящему популярным шоу, снискавшим целую серию авторитетных кинонаград.

Американцы - трейлер
Американцы
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэттью Риз
Мэттью Риз Philip Jennings
Ноа Эммерих
Ноа Эммерих FBI Agent Stan Beeman
Лянка Грыу
Лянка Грыу
Марго Мартиндейл
Марго Мартиндейл Claudia
Дилан Бейкер
Дилан Бейкер William Crandall
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Американцы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 13 эпизодов
 
Американцы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 13 эпизодов
 
Американцы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 13 эпизодов
 
Американцы - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 13 эпизодов
 
Американцы - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2017, 13 эпизодов
 
Американцы - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2018, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Приложение киноафиши