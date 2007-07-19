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Постер к сериалу Безумцы
Постер к сериалу Безумцы
Постер к сериалу Безумцы
Постер к сериалу Безумцы
Постер к сериалу Безумцы
Постер к сериалу Безумцы
Постер к сериалу Безумцы
Постер к сериалу Безумцы
Постер к сериалу Безумцы
Постер к сериалу Безумцы
Постер к сериалу Безумцы
Постер к сериалу Безумцы
Постер к сериалу Безумцы
Постер к сериалу Безумцы
Постер к сериалу Безумцы
Постер к сериалу Безумцы
Постер к сериалу Безумцы
Постер к сериалу Безумцы
Постер к сериалу Безумцы
Постер к сериалу Безумцы
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
20 постеров
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Безумцы
Безумцы (2007 - 2015) Mad Men 16+
Год выпуска 2007
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал AMC
Продолжительность 92 часа 0 минут
О чем сериал

«Безумцы» — американский многосерийный сериал, производством которого занимался телеканал AMC. Действие шоу разворачивается в шестидесятые годы, главные герои — сотрудники вымышленного PR-агентства «Стерлинг-Купер», расположенного в лучшем районе города. Креативный директор организации Дон Дрейпер и его подопечные — Пегги Олсон и Пит Кэмбелл — пытаются сделать все возможное, чтобы превратиться в богатых и известных, заработать миллионы и исполнить свою американскую мечту. Однако при этом каждый из них страдает от глубокой внутренней пустоты.

Безумцы - дублированный трейлер
Безумцы
дублированный трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Мэттью Уэйнер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кирнан Шипка
Кирнан Шипка Sally Draper
Дженьюэри Джонс
Дженьюэри Джонс Betty Draper
Джон Хэмм
Джон Хэмм Don Draper
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс Joan Holloway
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс Peggy Olson
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Безумцы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 13 эпизодов
 
Безумцы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 13 эпизодов
 
Безумцы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 13 эпизодов
 
Безумцы - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2010, 13 эпизодов
 
Безумцы - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2012, 13 эпизодов
 
Безумцы - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2013, 13 эпизодов
 
Безумцы - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2014, 14 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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