«Безумцы» — американский многосерийный сериал, производством которого занимался телеканал AMC. Действие шоу разворачивается в шестидесятые годы, главные герои — сотрудники вымышленного PR-агентства «Стерлинг-Купер», расположенного в лучшем районе города. Креативный директор организации Дон Дрейпер и его подопечные — Пегги Олсон и Пит Кэмбелл — пытаются сделать все возможное, чтобы превратиться в богатых и известных, заработать миллионы и исполнить свою американскую мечту. Однако при этом каждый из них страдает от глубокой внутренней пустоты.