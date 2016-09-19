Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор
Jeffrey Tambor
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Джеффри Тэмбор
Jeffrey Tambor
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 июля 1944
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Сан-Франциско, Калифорния, США
Рост
185 см
Биография Джеффри Тэмбора
Родился 8 июля 1944 года. Сан-Франциско, Калифорния, США.
Развернуть
Фильмография Джеффри Тэмбора
Волшебный лагерь
фэнтези, комедия, семейный
2018, США
6.0
Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный
2018, США / Испания
7.0
55 шагов
драма, биография
2017, Бельгия / Германия / США
6.0
Смерть Сталина
комедия
2017, Великобритания / Франция
5.0
Расплата
драма
2016, США
7.0
Механическая девочка
анимация
2014, Канада / Корея
6.0
Фил Спектор
биография
2013, США
6.0
Мальчишник в Вегасе 3
комедия
2013, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Итоги церемонии «Эмми»-2016: полный список победителей
В это воскресенье, 18 сентября, в США состоялась очередная церемония вручения наград «Эмми» - самой престижной телевизионной премии, в рамках которой ежегодно выбирают лучших сериальных
Написать
19 сентября 2016 10:52
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь