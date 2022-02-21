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Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Jessica Lange
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Джессика Лэнг
Jessica Lange
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Дата рождения
20 апреля 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Джессика Лэнг
Родилась 20 апреля 1949 года. Клокетт, Миннесота, США.
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Фильмография Джессика Лэнг
Молодость по страховке
драма, комедия, боевик
2015, США
7.0
Игрок
триллер, криминал, драма
2014, США
6.0
Тереза Ракен
триллер, драма, криминал
2013, США
6.0
Клятва
мелодрама, драма
2011, США
7.0
Серые сады
драма, биография
2008, США
7.0
Сломанные цветы
комедия
2005, США / Франция
7.0
Входите без стука
драма
2005, Франция / Германия / США
4.0
Крупная рыба
приключения, сказка, комедия, драма
2003, США
7.0
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Фрэнсис Форд Коппола подтвердил, что он вложит в свой новый фильм $120 млн собственных средств
Для режиссера это проект мечты.
Написать
21 февраля 2022 14:33
Дайан Крюгер и Джессика Лэнг сыграют с Лиамом Нисоном в новом нуаре о детективе Филипе Марлоу
Съемки фильма уже начались.
Написать
15 ноября 2021 14:13
Netflix показал первый трейлер второго сезона сериала «Политик» с Гвинет Пэлтроу
Премьера состоится уже 19 июня.
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16 июня 2020 16:17
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