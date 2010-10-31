Интересные факты

Созданием грима занимался известный мастер спецэффектов Грег Никотеро, прежде работавший на съемочной площадке трилогии «Зловещие мертвецы», «Хищника», «Трансформеров» и «Города Грехов».

Никотеро также является исполнительным продюсером «Ходячих мертвецов» и спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов». Кроме того, он самостоятельно сыграл нескольких зомби.

Персонаж Дэрил Диксон был разработан специально для сериала. В оригинальных комиксах его не существовало. Изначально Норман Ридус пробовался на роль Мерла, доставшуюся Майклу Рукеру. Однако продюсеры были настолько впечатлены игрой актера, что написали для него дополнительного героя Дэрила, в конечном счете ставшего центральным.

Во время съемок пилотной серии произошел неприятный инцидент. Когда Мерл в исполнении Майла Рукера отстреливал с крыши мертвецов, местные жители вызвали спецназ, ошибочно приняв актера за настоящего боевика.

Останки, которыми питаются ходячие мертвецы, создавались из ветчины, пропитанной уксусом.

Невзирая на жанр, слово «зомби» не прозвучало за весь сериал ни разу.

В общей сложности роль Джудит Граймс исполнили шестнадцать актрис.

Дублером Чендлера Риггза, сыгравшего подростка Карла Греймса, является женщина Эмили Бробст, которой на момент съемок 4-го сезона было 29 лет.

Съемки проходили в дебрях Джорджии, где актерам пришлось столкнуться с многочисленными клещами.

Атомный отпечаток лапы на футболке Карла является отсылкой к комиксам Science Dog создателя Walking Dead Роберта Киркмана. По сюжету собака, ставшая антропоморфной в результате научной аварии, отправляется в приключения по всему миру.

За время существования «Ходячих мертвецов» создателями были убиты десятки героев первого плана. В 2012 году внутри съемочного коллектива зародилась традиция прощального ужина, посвященного актеру, персонаж которого умрет следующим.