Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Ходячие мертвецы
Постер к сериалу Ходячие мертвецы
Постер к сериалу Ходячие мертвецы
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Ходячие мертвецы
Постер к сериалу Ходячие мертвецы
Постер к сериалу Ходячие мертвецы
Постер к сериалу Ходячие мертвецы
Постер к сериалу Ходячие мертвецы
Постер к сериалу Ходячие мертвецы
Постер к сериалу Ходячие мертвецы
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
10 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Ходячие мертвецы
Ходячие мертвецы (2010 - …) The Walking Dead 18+
Год выпуска 2010
Страна США
Всего сезонов 11 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал AMC
Продолжительность 132 часа 45 минут
Смотреть за 1 рубль
О чем сериал

«Ходячие мертвецы» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре постапокалиптической фантастики. В основу сюжета легла одноименная линейка комиксов. Действие сериала разворачивается в альтернативной вселенной, где большая часть жителей Земли заражается неизвестным вирусом и превращается в зомби. Главные герои — небольшая группа людей, которым удалось выжить в этой новой реальности. Вместе они пытаются найти безопасное место и построить новое общество. Люди также вынуждены повсеместно бороться с неожиданными атаками зомби, ведь с каждым днем их становится все больше и больше.

Ходячие мертвецы - трейлер второй части одиннадцатого сезона
Ходячие мертвецы
трейлер второй части одиннадцатого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган Negan
Саманта Мортон
Саманта Мортон Alpha
Майкл Рукер
Майкл Рукер Merle Dixon
Том Пэйн
Том Пэйн Paul "Jesus" Rovia
Джон Бернтал
Джон Бернтал Shane Walsh
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериальные драмы Американские сериальные драмы
Дата выхода новых серий 11-го сезона сериала «Ходячие мертвецы»
Episode 17
Сезон 11 Серия 17
2 октября 2022
Episode 18
Сезон 11 Серия 18
21 августа 2022
Episode 19
Сезон 11 Серия 19
28 августа 2022
Episode 20
Сезон 11 Серия 20
4 сентября 2022
Episode 21
Сезон 11 Серия 21
11 сентября 2022
Episode 22
Сезон 11 Серия 22
18 сентября 2022
Episode 23
Сезон 11 Серия 23
25 сентября 2022
Episode 24
Сезон 11 Серия 24
2 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Ходячие мертвецы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 6 эпизодов
 
Ходячие мертвецы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 13 эпизодов
 
Ходячие мертвецы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 16 эпизодов
 
Ходячие мертвецы - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 16 эпизодов
 
Ходячие мертвецы - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2014, 16 эпизодов
 
Ходячие мертвецы - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2015, 16 эпизодов
 
Ходячие мертвецы - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2016, 16 эпизодов
 
Ходячие мертвецы - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2017, 16 эпизодов
 
Ходячие мертвецы - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2018, 16 эпизодов
 
Ходячие мертвецы - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2019, 22 эпизода
 
Ходячие мертвецы - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2021, 24 эпизода
 
Новости о сериале
Мелисса МакБрайд покинула спин-офф «Ходячих мертвецов» о Дэриле и Кэрол
Мелисса МакБрайд покинула спин-офф «Ходячих мертвецов» о Дэриле и Кэрол
Что случилось с Мишонн из «Ходячих мертвецов»?
Что случилось с Мишонн из «Ходячих мертвецов»?
Как и почему Мэгги вернулась в «Ходячие мертвецы»?
Как и почему Мэгги вернулась в «Ходячие мертвецы»?
Слушать саундтрек сериала Ходячие мертвецы
Кадры из сериала
Интересные факты

Созданием грима занимался известный мастер спецэффектов Грег Никотеро, прежде работавший на съемочной площадке трилогии «Зловещие мертвецы», «Хищника», «Трансформеров» и «Города Грехов».

Никотеро также является исполнительным продюсером «Ходячих мертвецов» и спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов». Кроме того, он самостоятельно сыграл нескольких зомби.

Персонаж Дэрил Диксон был разработан специально для сериала. В оригинальных комиксах его не существовало. Изначально Норман Ридус пробовался на роль Мерла, доставшуюся Майклу Рукеру. Однако продюсеры были настолько впечатлены игрой актера, что написали для него дополнительного героя Дэрила, в конечном счете ставшего центральным.

Во время съемок пилотной серии произошел неприятный инцидент. Когда Мерл в исполнении Майла Рукера отстреливал с крыши мертвецов, местные жители вызвали спецназ, ошибочно приняв актера за настоящего боевика.

Останки, которыми питаются ходячие мертвецы, создавались из ветчины, пропитанной уксусом.

Невзирая на жанр, слово «зомби» не прозвучало за весь сериал ни разу.

В общей сложности роль Джудит Граймс исполнили шестнадцать актрис.

Дублером Чендлера Риггза, сыгравшего подростка Карла Греймса, является женщина Эмили Бробст, которой на момент съемок 4-го сезона было 29 лет.

Съемки проходили в дебрях Джорджии, где актерам пришлось столкнуться с многочисленными клещами.

Атомный отпечаток лапы на футболке Карла является отсылкой к комиксам Science Dog создателя Walking Dead Роберта Киркмана. По сюжету собака, ставшая антропоморфной в результате научной аварии, отправляется в приключения по всему миру.

За время существования «Ходячих мертвецов» создателями были убиты десятки героев первого плана. В 2012 году внутри съемочного коллектива зародилась традиция прощального ужина, посвященного актеру, персонаж которого умрет следующим.

Еще...
Знаете что-то интересное о сериале или нашли неточность? Сообщите нам
Related video
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Приложение киноафиши