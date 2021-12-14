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Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
Christina Hendricks
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Кристина Хендрикс
Christina Hendricks
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Дата рождения
3 мая 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Ноксвилл, Теннесси, США
Рост
173 см
Биография Кристины Хендрикс
Родилась 3 мая 1975 года. Ноксвилл, Теннесси, США.
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Фильмография Кристины Хендрикс
Женщина в огне
драма
2018, Великобритания / США
6.0
Незнакомцы: Жестокие игры
ужасы
2018, США
5.0
Битва преподов
комедия
2017, США
5.0
Поттерсвилль
комедия
2017, США
5.0
Скрюченный домишко
детектив
2017, Великобритания
7.0
Неоновый демон
ужасы, триллер
2016, США / Франция
6.0
Плохой Санта 2
комедия
2016, США
5.0
Темные тайны
триллер, драма, детектив
2015, Франция / США / Великобритания
7.0
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