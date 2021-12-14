Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Кристина Хендрикс

Кристина Хендрикс

Christina Hendricks
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс Christina Hendricks
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 мая 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Ноксвилл, Теннесси, США
Рост
173 см
Биография Кристины Хендрикс

Родилась 3 мая 1975 года. Ноксвилл, Теннесси, США.

Фильмография Кристины Хендрикс
Женщина в огне
Женщина в огне
драма 2018, Великобритания / США
6.0
Незнакомцы: Жестокие игры
Незнакомцы: Жестокие игры
ужасы 2018, США
5.0
Битва преподов
Битва преподов
комедия 2017, США
5.0
Поттерсвилль
Поттерсвилль
комедия 2017, США
5.0
Скрюченный домишко
Скрюченный домишко
детектив 2017, Великобритания
7.0
Неоновый демон
Неоновый демон
ужасы, триллер 2016, США / Франция
6.0
Плохой Санта 2
Плохой Санта 2
комедия 2016, США
5.0
Темные тайны
Темные тайны
триллер, драма, детектив 2015, Франция / США / Великобритания
7.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Дэвид Аркетт и Скотт Фоули получили роли в фильме по роману Габриэль Зевин Картина расскажет о книготорговце, переосмысляющем собственную жизнь после полосы неудач.
Написать
14 декабря 2021 14:22
Разбросанные по миру: Трейлер мини-сериала «Романовы» Amazon выпустил официальный трейлер своего восьмисерийного шоу «Романовы». Каждый эпизод будет представлять собой новую историю, ее героями станут мужчины и женщины разных возрастов и
Написать
13 сентября 2018 15:21
Мы королевских кровей: Первые кадры мини-сериала «Романовы» Amazon опубликовал первые кадры своего нового сериала «Романовы», рассказывающего о людях, в чьих жилах течет кровь русских царей, или же они считают себя их потомками. Каждая серия
Написать
31 августа 2018 14:13
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Приложение киноафиши