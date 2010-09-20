«Майк и Молли» — это романтический ситком о двух людях, которые борются с лишним весом и строят совместную жизнь друг с другом. Молли работает учительницей в младших классах, но мечтает стать писательницей. Она живет в одном доме с матерью, которую редко можно увидеть без бокала вина в руке, и с сестрой, у которой всегда можно найти травку. Майк работает обычным полицейским, хотя шел на службу с целью стать детективом. Он живет в маленькой квартире и заботится о своей сварливой маме, а рядом с ним всегда есть лучший друг Карл, готовый давать сколько угодно бесполезных советов. Встретившись однажды в клубе анонимных обжор, они влюбились друг в друга с первого взгляда.