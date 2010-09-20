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Постер к сериалу Майк и Молли
Постер к сериалу Майк и Молли
Постер к сериалу Майк и Молли
Постер к сериалу Майк и Молли
Постер к сериалу Майк и Молли
Постер к сериалу Майк и Молли
Постер к сериалу Майк и Молли
Постер к сериалу Майк и Молли
Постер к сериалу Майк и Молли
Постер к сериалу Майк и Молли
Постер к сериалу Майк и Молли
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
11 постеров
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Майк и Молли
Майк и Молли (2010 - 2016) Mike & Molly 16+
Год выпуска 2010
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал CBS
Продолжительность 63 часа 30 минут
О чем сериал

«Майк и Молли» — это романтический ситком о двух людях, которые борются с лишним весом и строят совместную жизнь друг с другом. Молли работает учительницей в младших классах, но мечтает стать писательницей. Она живет в одном доме с матерью, которую редко можно увидеть без бокала вина в руке, и с сестрой, у которой всегда можно найти травку. Майк работает обычным полицейским, хотя шел на службу с целью стать детективом. Он живет в маленькой квартире и заботится о своей сварливой маме, а рядом с ним всегда есть лучший друг Карл, готовый давать сколько угодно бесполезных советов. Встретившись однажды в клубе анонимных обжор, они влюбились друг в друга с первого взгляда.

Майк и Молли - трейлер сериала
Майк и Молли
трейлер сериала
В ролях Персонажи
Автор идеи
Mark Roberts
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти Molly Flynn
Клео Кинг
Свузи Кёрц
Свузи Кёрц Joyce Flynn
Свузи Кёрц
Свузи Кёрц
Билли Гарделл
Билли Гарделл Mike Biggs
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Майк и Молли - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 24 эпизода
 
Майк и Молли - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 23 эпизода
 
Майк и Молли - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 23 эпизода
 
Майк и Молли - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 22 эпизода
 
Майк и Молли - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2014, 22 эпизода
 
Майк и Молли - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2016, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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