«Хор» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре музыкального драмеди. Действие сериала происходит в обычной американской школе, где появляется учитель-энтузиаст. В один прекрасный день он загорается идеей воссоздать некогда популярный школьный хор и в итоге решает набрать группу музыкально одаренных учеников. К его удивлению, на прослушивание приходят местные аутсайдеры и белые вороны, которые просто ищут себе компанию и новых друзей. По ходу развития событий учитель и его ученики сближаются и становятся настоящей командой. Но, самое важное, они действительно начинают петь.