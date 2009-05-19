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Постер к сериалу Хор
Постер к сериалу Хор
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
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Киноафиша Сериалы Хор

Хор (2009 - 2015)

Glee 18+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Fox
Продолжительность сериала 90 часов 45 минут
О чем сериал

«Хор» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре музыкального драмеди. Действие сериала происходит в обычной американской школе, где появляется учитель-энтузиаст. В один прекрасный день он загорается идеей воссоздать некогда популярный школьный хор и в итоге решает набрать группу музыкально одаренных учеников. К его удивлению, на прослушивание приходят местные аутсайдеры и белые вороны, которые просто ищут себе компанию и новых друзей. По ходу развития событий учитель и его ученики сближаются и становятся настоящей командой. Но, самое важное, они действительно начинают петь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дианна Агрон
Дианна Агрон Quinn Fabray
Крис Колфер
Крис Колфер Kurt Hummel
Лиа Мишель
Лиа Мишель Rachel Berry
Кори Монтейт
Кори Монтейт Finn Hudson
Мэттью Моррисон
Мэттью Моррисон Will Schuester
Джейн Линч
Джейн Линч Sue Sylvester
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Хор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 22 эпизода
 
Хор - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 22 эпизода
 
Хор - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2011, 22 эпизода
 
Хор - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2012, 22 эпизода
 
Хор - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2013, 20 эпизодов
 
Хор - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2015, 13 эпизодов
 
Новости о сериале
Discovery+ готовит документальный фильм о культовом сериале «Хор» и судьбе его актеров
Discovery+ готовит документальный фильм о культовом сериале «Хор» и судьбе его актеров
Звезды «Хора» почтили память Найи Риверы в годовщину ее гибели
Звезды «Хора» почтили память Найи Риверы в годовщину ее гибели
Кадры из сериала
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