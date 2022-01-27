Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джим Картер
Джим Картер
Jim Carter
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Джим Картер
Jim Carter
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 августа 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Джим Картер
Родился 19 августа, 1948 года. Харрогейт, Йоркшир, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Джим Картер
Аббатство Даунтон 2
драма
2022, США / Великобритания
9.0
Хороший лжец
триллер, драма
2019, США
6.0
Маленький вампир
анимация
2017, Германия
7.0
Убийства в Оксфорде
триллер, криминал
2007, Испания
6.0
Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер
2007, США / Великобритания
7.0
Лорд Вор
приключения, семейный, фэнтези
2006, Люксембург / Великобритания / Германия
6.0
Легионер
драма, приключения
1998, США
6.0
Влюбленный Шекспир
комедия, мелодрама, драма
1998, США / Великобритания
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Релиз «Аббатства Даунтон 2» перенесен на лето
В Великобритании продолжение выпустят уже в конце апреля.
Написать
27 января 2022 10:43
Вышел первый трейлер «Аббатства Даунтон 2»
Британские аристократы возвращаются на экраны в следующем году.
Написать
16 ноября 2021 10:47
Роуэн Эткинсон, Салли Хокинс и Оливия Колман пополнили актерский состав фильма о молодом Вилли Вонке
Образ эпатажного директора шоколадной фабрики воплотит Тимоти Шаламе.
Написать
30 сентября 2021 10:25
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"