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Джим Картер

Jim Carter
Джим Картер
Джим Картер Jim Carter
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Дата рождения
19 августа 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Джим Картер

Родился 19 августа, 1948 года. Харрогейт, Йоркшир, Англия, Великобритания.

Фильмография Джим Картер
Аббатство Даунтон 2
Аббатство Даунтон 2
драма 2022, США / Великобритания
9.0
Хороший лжец
Хороший лжец
триллер, драма 2019, США
6.0
Маленький вампир
Маленький вампир
анимация 2017, Германия
7.0
Убийства в Оксфорде
Убийства в Оксфорде
триллер, криминал 2007, Испания
6.0
Золотой компас
Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер 2007, США / Великобритания
7.0
Лорд Вор
Лорд Вор
приключения, семейный, фэнтези 2006, Люксембург / Великобритания / Германия
6.0
Легионер
Легионер
драма, приключения 1998, США
6.0
Влюбленный Шекспир
Влюбленный Шекспир
комедия, мелодрама, драма 1998, США / Великобритания
7.0
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Релиз «Аббатства Даунтон 2» перенесен на лето В Великобритании продолжение выпустят уже в конце апреля.
Написать
27 января 2022 10:43
Вышел первый трейлер «Аббатства Даунтон 2» Британские аристократы возвращаются на экраны в следующем году.
Написать
16 ноября 2021 10:47
Роуэн Эткинсон, Салли Хокинс и Оливия Колман пополнили актерский состав фильма о молодом Вилли Вонке Образ эпатажного директора шоколадной фабрики воплотит Тимоти Шаламе.
Написать
30 сентября 2021 10:25
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