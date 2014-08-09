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Постер к сериалу Чужестранка
Постер к сериалу Чужестранка
Постер к сериалу Чужестранка
Постер к сериалу Чужестранка
Постер к сериалу Чужестранка
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
5 постеров
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Чужестранка
Чужестранка (2014 - …) Outlander 16+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Starz
Продолжительность 56 часов 15 минут
О чем сериал

Адаптация серии романов Дианы Гэмблдон про военную медсестру Клэр Рэнделл, переместившуюся из 1945 года в 1743-й. Она становится свидетельницей напряженных отношений между шотландцами и англичанами. Скучая по своему мужу из настоящего времени, ей приходится выживать среди нахальных и неприятных ей людей. Каждый день Клэр напоминают, что в Шотландии ей не место, обзывая чужестранкой. Только молодой парень Джейми, кажется, на ее стороне, но сможет ли он помочь ей вернуться обратно в 1945-й?

Чужестранка - тизер шестого сезона
Чужестранка
тизер шестого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Билли Бойд
Билли Бойд Gerald Forbes
Клайв Расселл
Клайв Расселл Simon Fraser, Lord Lovat
Доминик Пинон
Доминик Пинон Master Raymond
Грэм МакТавиш
Грэм МакТавиш Dougal MacKenzie
Грэм МакТавиш
Грэм МакТавиш Buck MacKenzie
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Чужестранка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 16 эпизодов
 
Чужестранка - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 13 эпизодов
 
Чужестранка - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 13 эпизодов
 
Чужестранка - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 13 эпизодов
 
Чужестранка - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2020, 12 эпизодов
 
Чужестранка - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2022, 8 эпизодов
 
Сезон 7
TBA,
 
Новости о сериале
Starz разрабатывает многосерийный приквел «Чужестранки»
Starz разрабатывает многосерийный приквел «Чужестранки»
Домашний очаг Джейми и Клэр оказывается под угрозой в трейлере шестого сезона «Чужестранки»
Домашний очаг Джейми и Клэр оказывается под угрозой в трейлере шестого сезона «Чужестранки»
Джейми называет Клэр ангелом в новом отрывке из шестого сезона «Чужестранки»
Джейми называет Клэр ангелом в новом отрывке из шестого сезона «Чужестранки»
Слушать саундтрек сериала Чужестранка
Кадры из сериала
Интересные факты

Сюжет основан на цикле фантастических романов Дианы Гэблдон, издающихся с 1991 года. Книги продолжают выходить по сей день, а их общее количество на июнь 2021 года насчитывает восемь произведений из девяти запланированных.

Изначально глава Essential Entertainment Джим Колберг рассчитывал снять полнометражный фильм, но действующий шоураннер Рональд Д. Мур убедил продюсера превратить литературный цикл в телесериал.

При разработке сценария Мур лично консультировался с Гэблдон, обсуждая детали истории и персонажей. По словам писательницы, вариант адаптации Мура — первый, от которого ее не бросало то в жар, то в холод.

Мур был уверен, что отыскать актрису на роль Клэр будет легко, тогда как с Джейми возникнут проблемы. Все вышло с точностью до наоборот: Сэм Хьюэн был утвержден раньше остальных, тогда как Катрина Балф пополнила каст лишь за месяц до старта съемочного процесса.

Джейми Маккриммон, прославившийся благодаря «Доктору Кто», вдохновил Гэблдон на создание романов. Мур предоставил актеру камео в первом сезоне шоу.

Для достижения максимальной аутентичности авторы пригласили специалиста по гэльскому языку, группу историков, тренера по верховой езде и эксперта по оружию.

Единственной актрисой, владевшей до съемок гэльским языком, оказалась Катрина Балф. Однако по сюжету ее персонажу данный навык не требовался.

Съемки проходили на территории Шотландии, а в Глазго специально для шоу была сконструирована студия. Прототипом Инвернесса 1940-х послужил город Фолкленд, а для кадров с замком Лиох использовались замок Дун и дворец Куросс.

Композитор Беар МакКрири прежде работал над музыкой к «Ходячим мертвецам», «Агентам Щ.И.Т.» и «Черным парусам».

Сэм Хьюэн, будучи от природы блондином, вынужден периодически подкрашивать волосы в рыжий цвет.

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