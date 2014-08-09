Интересные факты

Сюжет основан на цикле фантастических романов Дианы Гэблдон, издающихся с 1991 года. Книги продолжают выходить по сей день, а их общее количество на июнь 2021 года насчитывает восемь произведений из девяти запланированных.

Изначально глава Essential Entertainment Джим Колберг рассчитывал снять полнометражный фильм, но действующий шоураннер Рональд Д. Мур убедил продюсера превратить литературный цикл в телесериал.

При разработке сценария Мур лично консультировался с Гэблдон, обсуждая детали истории и персонажей. По словам писательницы, вариант адаптации Мура — первый, от которого ее не бросало то в жар, то в холод.

Мур был уверен, что отыскать актрису на роль Клэр будет легко, тогда как с Джейми возникнут проблемы. Все вышло с точностью до наоборот: Сэм Хьюэн был утвержден раньше остальных, тогда как Катрина Балф пополнила каст лишь за месяц до старта съемочного процесса.

Джейми Маккриммон, прославившийся благодаря «Доктору Кто», вдохновил Гэблдон на создание романов. Мур предоставил актеру камео в первом сезоне шоу.

Для достижения максимальной аутентичности авторы пригласили специалиста по гэльскому языку, группу историков, тренера по верховой езде и эксперта по оружию.

Единственной актрисой, владевшей до съемок гэльским языком, оказалась Катрина Балф. Однако по сюжету ее персонажу данный навык не требовался.

Съемки проходили на территории Шотландии, а в Глазго специально для шоу была сконструирована студия. Прототипом Инвернесса 1940-х послужил город Фолкленд, а для кадров с замком Лиох использовались замок Дун и дворец Куросс.

Композитор Беар МакКрири прежде работал над музыкой к «Ходячим мертвецам», «Агентам Щ.И.Т.» и «Черным парусам».

Сэм Хьюэн, будучи от природы блондином, вынужден периодически подкрашивать волосы в рыжий цвет.