Кевин Спейси (полное имя - Кевин Спейси Фаулер) - американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, родился 26 июля 1959 в Саут-Ориндж, штат Нью-Джерси, в семье писателя технической документации Томаса Джеффри Фаулера и домохозяйки Кэтлин Энн Натсон. У актера есть старший брат Рэнди и старшая сестра Джули. Семья Фаулер в связи с работой отца часто переезжала из штата в штат, пока окончательно не обосновалась в Калифорнии. Сперва Кевин обучался в начальной общеобразовательной школе города Сан-Фернандо, но из-за проблем с поведением, родителям пришлось перевести его в военную академию для мальчиков «Нортридж», которая находилась в Лос-Анджелесе. Но даже очень строгая система воспитания кадетов не смогла побороть агрессивность в подростке, и спустя год его отчислили. Когда Спейси вернулся обратно в школу, он стал принимать участие в постановках и неожиданно для себя понял, что хотел бы связать свою жизнь с актерством. Мальчик настолько блестяще исполнил роль в спектакле по пьесе Артура Миллера «Все мои сыновья», что руководство школы «Чатсворт» пригласило его перейти в специализированный драматургический класс. После окончания школы Кевин некоторое время учился в лос-анджелесском колледже Valley В, затем перевелся в нью-йоркскую актерскую школу «Джуллиард». Именно в это время Кевин решил взять себе псевдоним «Спейси», заменив фамилию отца девичьей фамилией бабушки. Спустя два года обучения Спейси бросил школу, чтобы сосредоточиться на театральных выступлениях.

Кевин Спейси в театре

В 1981 году Кевин подписал контракт с театральным агентством и начал выступать как профессиональный актер на Бродвее. Самыми известными постановками с его участием считаются классическая шекспировская пьеса «Генрих VI», «Переполох», «Мизантроп», «Чайка» по произведению Чехова и драма «Привидения». В 1986 году Кевин Спейси сыграл в пьесе «Долгий день уходит в ночь», после чего получил приглашение о съемках в кино. Тем не менее, он не оставил театр, а в 1991 году получил высшую театральную премию «Тони» за роль в пьесе «Затерявшись в Йонкерсе».

Фильмы и сериалы с Кевином Спейси

Актерская карьера Кевина началась на телевидении с эпизодической роли в телесериале Криминальные истории», после чего вместе с Джеком Николсоном и Мерил Стрип он появился в мелодраме «Ревность» (1986). Вслед за этим начинающий киноактер сыграл в картине «Деловая девушка» (1988), телесериале «Умник» (1987-1990), а также драме «Отец» (1989), комедии «Ничего не вижу, ничего не слышу» (1989), эротической мелодраме «Генри и Джун» (1991), драматическом триллере «Американцы» (1992) и детективной комедии «Осторожно, заложник!» (1994).

Прорывным проектом в фильмографии Кевина Спейси стал детектив «Подозрительные лица» (1995), за роль в котором он получил свой первый «Оскар», за «лучшую мужскую роль второго плана». Помимо этого, актер был удостоен и других престижных наград, включая премии Национального совета кинокритиков США и Премии Гильдии киноактеров США. В том же году Спейси появился еще в одном ярком проекте, триллере «Семь», где также играли Брэд Питт и Морган Фримен, и стал обладателем премии MTV Movie Awards как лучший кинозлодей. Также награды актеру принесли киноленты «Среди акул» (1994), «Эпидемия» (1995) и «Полночь в саду добра и зла» (1997). Еще одним известным фильмом с участием Кевина Спейси является триллер «Секреты Лос-Анджелеса» (1997), который также принес актеру несколько престижных премий.

Кевин Спейси – «Красота по-американски»

В 1999 году в психологической драме «Красота по-американски» Кевин сыграл одну из своих лучших ролей, которая возвела его на уровень звезды Голливуда. На церемонии вручения премии «Оскар» фильм был номинирован в восьми категориях, в пяти из которых одержал победу, в том числе получил свою награду и Спейси, став лучшим актером года. Фильм, который рассказывает о жизни мужчины, переживающего кризис среднего возраста, входит в число культовых.

Интересным проектом с Кевином в главной роли является психологическая драма «Планета Ка-Пэкс» (2001), которая принесла актеру номинацию на премию «Сатурн». Также Спейси можно увидеть в фильмах «Заплати другому» «Корабельные новости» (2001), «Жизнь Дэвида Гейла» (2003), «У моря» (2004), «Пересчет» (2008), «Психоаналитик» (2009), «Казино Джек» (2010), «Гениальный папа» (2010), «Несносные боссы» (2011) и его продолжении «Несносные боссы 2» (2014), а также в финансовом триллере «Предел риска» (2011). В 2016 году Кевин исполнил главную роль в комедии «Девять жизней», который стал полным провалом и получил крайне низкие рейтинги кинокритиков. В 2017 году вместе с Энселом Эльгортом, Джейми Фоксом и Лили Джеймс он сыграл в комедийном боевике «Малыш на драйве».

Кевин Спейси – «Карточный домик»

После ярких ролей в конце двадцатого столетия, новая волна популярности пришла к Кевину благодаря центральной роли в политическом телесериале «Карточный домик», который выходил на экраны пять сезонов, с 2013 по 2017 год. В центре сюжета проекта – конгрессмен Фрэнк Андервуд, который помог кандидату в президенты США одержать победу в обмен на обещание сделать его Государственным секретарем США, однако после выборов желаемую должность Фрэнк не получил, и использует все методы ради свершения мести за предательство.

Личная жизнь Кевина Спейси

Кевин Спейси никогда не был женат и всегда старался скрывать детали личной жизни от СМИ. Об отношениях с актером прессе рассказывали актриса Эйприл Уинчелл и сценаристка Дайанн Дрейер, однако Кевин отрицал эту информацию, ровно как и слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. 29 октября 2017 года Интернет взорвала сенсация о том, что Спейси совершил каминг-аут и сообщил о том, что с этого момента собирается жить как открытый гей. Этому событию предшествовало признание одним из актеров «Стар трека» Энтони Рэппом факта сексуального домогательства со стороны Кевина во время их работы над бродвейским мюзиклом в 1986 году. В день каминг-аута звезда Голливуда принес Энтони публичные извинения. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что тоже является жертвой сексуальных домогательств со стороны Кевина и знает многих других людей, побывавших в аналогичной ситуации. 31 октября компания Nelflix, создатель сериала «Карточный домик», отказалась от сотрудничества с актером, заморозили съемки шестого сезона. В тот же день Международная телевизионная академия отказалась вручать ему премию «Эмми» за заслуги в телеиндустрии.