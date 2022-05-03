Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джефф Дэниелс
Джефф Дэниелс
Jeff Daniels
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Джефф Дэниелс
Jeff Daniels
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 февраля 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Афины, Джорджия, США
Рост
190 см
Биография Джеффа Дэниелса
Родился 19 февраля 1955 года. Афины, Джорджия, США.
Развернуть
Фильмография Джеффа Дэниелса
Дивергент, глава 3: За стеной
фантастика, приключения
2016, США
7.0
Тупой и еще тупее 2
комедия
2015, США
6.0
Стив Джобс
биография, драма
2015, США
6.0
Марсианин
фантастика, приключения
2015, США
7.0
Вопль
драма
2010, США
7.0
Бумажный человек
драма, комедия
2009, США
7.0
Человек, который всё знал
мелодрама, комедия
2009, США
6.0
Мартышки в космосе
приключения, комедия, анимация
2008, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Джефф Дэниелс получил ведущую роль в сериале «Мужчина в полный рост»
Актер сыграет жесткого дельца, который борется за свой бизнес.
Написать
3 мая 2022 13:39
Сериал «Американская ржавчина» с Джеффом Дэниелсом ограничится одним сезоном
Канал Showtime официально закрыл проект.
Написать
26 января 2022 13:56
В честь Джеффа Дэниелса назвали обнаруженный недавно вид червя-паразита
Актер с юмором отнесся к такой почести.
Написать
20 января 2022 17:02
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"