«Две девицы на мели» – это популярный американский ситком о двух молодых девушках, которые волею судьбы стали подругами и разделили общую мечту. Макс Блэк – язвительная и пессимистичная девушка, которой пришлось научиться выживать в силу различных обстоятельств. Кэролайн же долгое время жила как принцесса благодаря папе-миллиардеру. Но, когда ее отца посадили за мошенничество и конфисковали все имущество, Кэролайн оказалась на улице и была вынуждена стать официанткой в дешевом кафе, где она и познакомилась с Макс. Будучи оптимистичной девушкой с образованием в сфере бизнеса, Кэролайн видит в капкейках, которые печет ее новая подруга, потенциальный успешный бизнес.