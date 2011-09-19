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Постер к сериалу Две девицы на мели
Постер к сериалу Две девицы на мели
Постер к сериалу Две девицы на мели
Постер к сериалу Две девицы на мели
Постер к сериалу Две девицы на мели
Постер к сериалу Две девицы на мели
Постер к сериалу Две девицы на мели
Постер к сериалу Две девицы на мели
Постер к сериалу Две девицы на мели
Постер к сериалу Две девицы на мели
Постер к сериалу Две девицы на мели
Постер к сериалу Две девицы на мели
Постер к сериалу Две девицы на мели
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
13 постеров
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Две девицы на мели
Две девицы на мели (2011 - 2017) 2 Broke Girls 16+
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал CBS
Продолжительность 69 часов 0 минут
О чем сериал

«Две девицы на мели» – это популярный американский ситком о двух молодых девушках, которые волею судьбы стали подругами и разделили общую мечту. Макс Блэк – язвительная и пессимистичная девушка, которой пришлось научиться выживать в силу различных обстоятельств. Кэролайн же долгое время жила как принцесса благодаря папе-миллиардеру. Но, когда ее отца посадили за мошенничество и конфисковали все имущество, Кэролайн оказалась на улице и была вынуждена стать официанткой в дешевом кафе, где она и познакомилась с Макс. Будучи оптимистичной девушкой с образованием в сфере бизнеса, Кэролайн видит в капкейках, которые печет ее новая подруга, потенциальный успешный бизнес.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Майкл Патрик Кинг
Майкл Патрик Кинг
Уитни Каммингс
Уитни Каммингс
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж Sophie Kachinsky
Кэт Деннингс
Кэт Деннингс Max Black
Кристофер Горам
Кристофер Горам
Ник Зано
Ник Зано
Райан Хансен
Райан Хансен
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Две девицы на мели - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 24 эпизода
 
Две девицы на мели - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 24 эпизода
 
Две девицы на мели - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 24 эпизода
 
Две девицы на мели - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2014, 22 эпизода
 
Две девицы на мели - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2015, 22 эпизода
 
Две девицы на мели - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2016, 22 эпизода
 
Кадры из сериала
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