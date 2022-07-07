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Виола Дэвис

Viola Davis
Виола Дэвис
Виола Дэвис Viola Davis
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Дата рождения
11 августа 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Виолы Дэвис

Содержание:

Виола Дэвис - Фильмы
  - Виола Дэвис - Отряд самоубийц
Личная жизнь Виолы Дэвис

Американская актриса Виола Дэвис родилась 11 августа 1965 года в городе Сент-Мэттьюс, штат Южная Каролина, США. Её отец, Дэн Дэвис, был дрессировщиком лошадей, а мать, Мэри Элис, работала домохозяйкой и горничной. В семье Дэвис было шесть детей, и Виола стала пятой. Вскоре после ее рождения вся семья перебралась на Род-Айленд, где будущая актриса и ходила в школу. В 2002 году она получила докторскую степень в области избирательного искусства, а после этого поступил в престижную школу Джульярд, где проучилась четыре года. Еще в школьные годы Виола пробовала себя в актерском мастерстве, участвуя в местных постановках, а позже окончательно решила связать свою жизнь с театром и кино.


Виола Дэвис – Фильмы

Свои первые роли Дэвис сыграла в сериалах «Полиция Нью-Йорка» и «Полицейский под прикрытием в 1996 и 1998 годах. Более значительную роль на экране она получила лишь в 2000 году в картине Стивена Содерберга «Трафик», главную роль в которой сыграл Бенисио дель Торо. Далее последовали роли в таких картинах, как «Кейт и Лео», «Паранойя» и «Ночи в Роданте», а в 2008 Виола получила свои первые серьезные номинации – «Золотой глобус» и «Оскар» – за роль миссис Миллер в драме «Сомнение». В тот год картина получила сразу пять номинаций на премию киноакадемии, в том числе за лучшую женскую роль (Мерил Стрип), лучшую мужскую роль второго плана (Филип Сеймур Хоффман), лучшие женские роли второго плана (Эми Адамс и Виола Дэвис) и лучший адаптированный сценарий (Джон Патрик Шэнли).

В 2011 году Дэвис сыграла знаковую для себя роль в картине «Прислуга», вновь получив номинацию на «Оскар». Но трофей в итоге ушел Мерил Стрип за «Железную леди». В 2017 году Виола все-таки получила свой «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в картине «Ограды».


Виола Дэвис – Отряд самоубийц

В 2016 году Виола отошла от привычного ей жанра драматического кино и сыграла в блокбастере «Отряд самоубийц», который снят на основе популярных комиксов DC. Главные роли исполнили Марго Робби, Уилл Смит, Джаред Лето и другие голливудские звезды. Дэвис в фильме досталась роль Аманды Уоллер – создательницы знаменитого отряда преступников. Именно она руководит всеми их операциями и берет на себя ответственность за освобождение их из тюрем Готэма. В 2017 стало известно, что фильм получит продолжение, несмотря на негативные отзывы критиков.


Личная жизнь Виолы Дэвис

В 2003 году Виола вышла замуж за актера Джулиуса Теннона, а в 2011 пара удочерила 15-месячную девочку Дженезис Теннон. У ее супруга, который старше Виолы на 11 лет, до брака с ней уже было двое детей от предыдущей жены.  

Интересные факты о Виоле Дэвис

- В 2016 году Виола Дэвис оказалась в ТОП-50 самых влиятельных мам (по версии журнала «Working Mother»).

- 2001 году она была удостоена премий «Тони» и «Драма Деск» за свою роль в пьесе «Король Хедли II».

- Два года подряд за участие в сериале «Как избежать наказания за убийство» Премия Гильдии киноактёров США признавала Виолу Дэвис лучшей актрисой. За эту роль Виола также получила «Эмми» в 2015 году. Это событие стало знаковым, ведь впервые в истории кинематографа победу в категории «лучшая женская роль в драматическом сериале» получила темнокожая актриса.

Фильмография Виолы Дэвис
Женщина-король
Женщина-король
драма, исторический 2022, Канада
0.0
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, фантастика 2021, США
6.0
Непрощенная
Непрощенная
драма 2021, Великобритания / Германия
7.0
Ма Рейни: Мать блюза
Ма Рейни: Мать блюза
драма, мюзикл, биография 2020, США
6.0
Нулевой отряд
Нулевой отряд
комедия, драма, семейный 2019, США
6.0
Вдовы
Вдовы
триллер, драма, криминал 2018, США / Великобритания
6.0
Отряд самоубийц
Отряд самоубийц
боевик, фантастика 2016, США
7.0
Ограды
Ограды
драма 2016, США
7.0
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Воительница Виола Дэвис защищает Африку в трейлере исторического фильма «Женщина-король» Картина основана на реальных событиях.
Написать
7 июля 2022 10:59
Джейсон Бейтман и Виола Дэвис получили роли в фильме о компании Nike Они составят компанию Бену Аффлеку и Мэтту Дэймону.
Написать
13 июня 2022 12:47
Виола Дэвис вернется к роли Аманды Уоллер в спин-оффе сериала «Миротворец» HBO Max готовит очередной сериал о персонажах DC.
Написать
4 мая 2022 12:13
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