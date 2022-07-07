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Виола Дэвис - Фильмы

- Виола Дэвис - Отряд самоубийц

Личная жизнь Виолы Дэвис

Американская актриса Виола Дэвис родилась 11 августа 1965 года в городе Сент-Мэттьюс, штат Южная Каролина, США. Её отец, Дэн Дэвис, был дрессировщиком лошадей, а мать, Мэри Элис, работала домохозяйкой и горничной. В семье Дэвис было шесть детей, и Виола стала пятой. Вскоре после ее рождения вся семья перебралась на Род-Айленд, где будущая актриса и ходила в школу. В 2002 году она получила докторскую степень в области избирательного искусства, а после этого поступил в престижную школу Джульярд, где проучилась четыре года. Еще в школьные годы Виола пробовала себя в актерском мастерстве, участвуя в местных постановках, а позже окончательно решила связать свою жизнь с театром и кино.



Виола Дэвис – Фильмы

Свои первые роли Дэвис сыграла в сериалах «Полиция Нью-Йорка» и «Полицейский под прикрытием в 1996 и 1998 годах. Более значительную роль на экране она получила лишь в 2000 году в картине Стивена Содерберга «Трафик», главную роль в которой сыграл Бенисио дель Торо. Далее последовали роли в таких картинах, как «Кейт и Лео», «Паранойя» и «Ночи в Роданте», а в 2008 Виола получила свои первые серьезные номинации – «Золотой глобус» и «Оскар» – за роль миссис Миллер в драме «Сомнение». В тот год картина получила сразу пять номинаций на премию киноакадемии, в том числе за лучшую женскую роль (Мерил Стрип), лучшую мужскую роль второго плана (Филип Сеймур Хоффман), лучшие женские роли второго плана (Эми Адамс и Виола Дэвис) и лучший адаптированный сценарий (Джон Патрик Шэнли).

В 2011 году Дэвис сыграла знаковую для себя роль в картине «Прислуга», вновь получив номинацию на «Оскар». Но трофей в итоге ушел Мерил Стрип за «Железную леди». В 2017 году Виола все-таки получила свой «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в картине «Ограды».



Виола Дэвис – Отряд самоубийц

В 2016 году Виола отошла от привычного ей жанра драматического кино и сыграла в блокбастере «Отряд самоубийц», который снят на основе популярных комиксов DC. Главные роли исполнили Марго Робби, Уилл Смит, Джаред Лето и другие голливудские звезды. Дэвис в фильме досталась роль Аманды Уоллер – создательницы знаменитого отряда преступников. Именно она руководит всеми их операциями и берет на себя ответственность за освобождение их из тюрем Готэма. В 2017 стало известно, что фильм получит продолжение, несмотря на негативные отзывы критиков.



Личная жизнь Виолы Дэвис

В 2003 году Виола вышла замуж за актера Джулиуса Теннона, а в 2011 пара удочерила 15-месячную девочку Дженезис Теннон. У ее супруга, который старше Виолы на 11 лет, до брака с ней уже было двое детей от предыдущей жены.