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Куин Латифа
Куин Латифа
Queen Latifah
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Куин Латифа
Queen Latifah
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Дата рождения
18 марта 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Продюсер, Актриса
Биография Куин Латифа
Родилась 18 марта 1970 года. Ньюарк, штат Нью Джерси, США.
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Фильмография Куин Латифа
Конец дороги
драма, мистика, триллер
2022, США
0.0
Прорваться в НБА
комедия, спорт
2022, США
7.0
Парящий тигр
семейный, приключения
2021, США
6.0
Роллеры всех штатов, объединяйтесь!
документальный
2018, США
6.0
Улетные девочки
комедия
2017, США
6.0
Чудеса с небес
драма
2016, США
7.0
Ледниковый период: Погоня за яйцами
анимация, комедия, приключения, семейный
2016, США
6.0
В блюзе только Бесси
биография, драма, музыка
2015, США
6.0
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Адам Сэндлер мотивирует обычного парня стать звездой баскетбола в трейлере фильма «Прорваться в НБА»
Еще одна драматическая роль в карьере Сэндлера.
Написать
11 мая 2022 14:34
Скаут Адам Сэндлер мотивирует молодого баскетболиста в первом тизере фильма «Прорваться в НБА»
Продюсером ленты выступил Леброн Джеймс, а одну из главных ролей сыграл звезда НБА Хуан Эрнангомес.
Написать
21 февраля 2022 11:13
Джада Пинкетт Смит воссоединится с Куин Латифой в сериале «Уравнитель»
Она сыграет коварную и непредсказуемую воровку с феноменальными способностями.
Написать
2 февраля 2022 16:23
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