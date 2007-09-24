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Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Постер к сериалу Теория большого взрыва
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
37 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва
Теория большого взрыва (2007 - 2019) The Big Bang Theory 16+
Год выпуска 2007
Страна США
Всего сезонов 12 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал CBS
Продолжительность 139 часов 30 минут
Смотреть за 1 рубль
О чем сериал

«Теория большого взрыва» – это популярный американский ситком, в центре сюжета которого находятся четверо парней, ведущих научную деятельность, или попросту «ботанов». Физик Леонард, гений Шелдон, инженер Говард и астрофизик Радж. Днем они работают в институте и проводят исследования, а вечерами играют в настольные игры, спорят о супергероях, коллекционируют комиксы и ждут новые фильмы вселенной «Звездных войн». Несмотря на общие интересы, герои не похожи друг на друга, но их также объединяют сложности в личной жизни. Однажды у них все-таки появляются девушки, и то, как взрослые «ботаны» выстраивают личную жизнь, при этом не забывая о научной карьере, и есть основа сериала, в котором полно комичных ситуаций.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Чак Лорри
Чак Лорри
Билл Прэди
Билл Прэди
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Саймон Хелберг
Саймон Хелберг Howard Joel Wolowitz
Кристин Барански
Кристин Барански
Кейли Куоко
Кейли Куоко Penny
Джим Парсонс
Джим Парсонс Sheldon Lee Cooper
Сара Гилберт Leslie Winkle
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Теория большого взрыва - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 17 эпизодов
 
Теория большого взрыва - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 23 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 23 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2010, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2011, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2012, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2013, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2014, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2015, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2016, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2017, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2018, 24 эпизода
 
Новости о сериале
7 токсичных мужских персонажей, которые раньше такими не казались
7 токсичных мужских персонажей, которые раньше такими не казались
Как сложилась судьба актеров из «Теории большого взрыва»
Как сложилась судьба актеров из «Теории большого взрыва»
Слушать саундтрек сериала Теория большого взрыва
Кадры из сериала
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