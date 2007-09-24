«Теория большого взрыва» – это популярный американский ситком, в центре сюжета которого находятся четверо парней, ведущих научную деятельность, или попросту «ботанов». Физик Леонард, гений Шелдон, инженер Говард и астрофизик Радж. Днем они работают в институте и проводят исследования, а вечерами играют в настольные игры, спорят о супергероях, коллекционируют комиксы и ждут новые фильмы вселенной «Звездных войн». Несмотря на общие интересы, герои не похожи друг на друга, но их также объединяют сложности в личной жизни. Однажды у них все-таки появляются девушки, и то, как взрослые «ботаны» выстраивают личную жизнь, при этом не забывая о научной карьере, и есть основа сериала, в котором полно комичных ситуаций.