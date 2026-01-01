Лина Хиди – английская актриса и продюсер, родилась 3 октября 1973 в Гамильтоне на Бермудских Островах. Отец Лины был офицером полицейской академии и незадолго до рождения дочери был отправлен по службе на Бермудские острова, где она родилась и прожила 5 лет, после чего ее семья вернулась в родной город Йоркшир. В свои ранние годы Хиди нисколько не интересовалась профессией актрисы. В отличие от большинства известных актеров, она не занималась в драматических кружках и не участвовала в студенческих постановках, вместо этого она увлекалась модой и мечтала о карьере стилиста или парикмахера.

Фильмы с Линой Хиди

В 17 лет на Лину обратил внимание агент по кастингу, который пригласил ее на отбор актеров в фильм Стивена Джилленхола «У воды». Девушка успешно прошла кастинг и дебютировала в кино в 1992 году. После этого актриса эпизодически появилась в культовой ленте «На исходе дня», которая получила восемь номинаций на «Оскар». Первая популярность пришла к Хиди благодаря роли в фильме «Книга джунглей» (1994). За последующие несколько лет фильмография актрисы пополнилась британскими теле- и кинокартинами, такими как «Онегин» (1998), «Сплетня» (2000) и «Абердин». За роль в «Абердине» Лина была удостоена приза как лучшая актриса на Брюссельском кинофестивале 2001 года. Еще одной заметной работой Лины Хиди стала драма «Одержимость» (2002), где также сыграли Гвинет Пэлтроу и Аарон Экхарт. После успешно сыгранной в «Абердине» драматической роли Хиди показала себя в качестве серьезной актрисы с характером, благодаря чему получила роли в таких ярких лентах, как «Игра Рипли» (2002), «Братья Гримм» (2005), «Пещера» (2005), «Представь нас вместе» (2005), «Стрелок» (2007), «300 спартанцев» (2007) и «Красный барон» (2008).

Лина Хиди – «Терминатор»

В 2008 году Хиди была утверждена на главную роль Сары Коннор в сериале телеканала Fox «Терминатор: Битва за будущее», прямом сиквеле фильма «Терминатора 2» Джеймса Кэмерона. Сюжет телепроекта не учитывал историю, лежащую в основе картины «Терминатор 3: Восстание машин». Сериал был высоко оценен за интересный сюжет и грамотную постановку, отдельно была отмечена игра Лины Хиди, которая блестяще изобразила умную и сильную женщину, вызывающую желание сопереживать. За эту роль актриса дважды была номинирована на премию Saturn Award.

Лина Хиди - «Игра престолов»

Настоящая известность пришла к актрисе благодаря роли Сирсеи Ланнистер в одном из самых рейтинговых сериалов «Игра престолов», экранизации фэнтези-саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». В актерский состав сериала Лина попала благодаря своему давнему другу Питеру Динклэйджу, который исполняет в проекте роль Тириона Ланистера. Премьера сериала состоялась на канале HBO в 2011 году, проект моментально стал всемирно популярным, а HBO вскоре заказал второй сезон. На данный момент вышло уже 7 сезонов, завершающий 8й выйдет летом 2018 года. За роль Сирсеи в 2014 году Лина Хиди получила премию Women's Image Network Awards как лучшая актриса в драматическом телесериале.

Другие фильмы с Линой Хиди

В 2012 году Лина появилась на экранах в фантастическом боевике «Судья Дредд 3D», где сыграла главного антагониста. Годом позже Хиди сыграла в психологическом триллере «Судная ночь», «Орудия смерти: Город костей» и «Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса». В 2014 году Лина вернулась к своему персонажу царице Горго в «300 спартанцев: Расцвет империи». В 2016 году с ее участием на экраны вышел комедийный фильм ужасов «Гордость и предубеждение и зомби», где так можно увидеть Лили Джеймса, Мэтта Смита, Джека Хьюстона и др.

Личная жизнь Лины Хиди

В 21 год на съемках фильма «Книги джунглей» Лина Хиди познакомилась с актером Джейсоном Флемингом, у них завязались отношения, которые продлились девять лет. Актриса даже сделала на руке татуировку с именем возлюбленного, которую она свела в скором времени после расставания. Через несколько лет после этого разрыва Хиди познакомилась с британским актером и музыкантом Джеромом Флинном, который также играл в проекте «Игра престолов» (наемник Бронн). Их роман был непродолжительным. После этого актриса на свадьбе у друзей встретила музыканта Питера Лафрана, за которого вышла замуж в 2007 году. В этом браке родился сын Уайли. В 2012 году Хиди подала на развод, позже выяснилось, что это было связано с приступами тяжелой депрессии актрисы. В 2009 году, на съемках короткометражного фильма «Свадьба дьявола», Лина познакомилась с режиссером Дэном Кейденом, у них закрутился роман, а в 2015 году Хиди родила от Дэна дочь Тедди Кадан.