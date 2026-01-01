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Лина Хиди 7 фотографий
Лина Хиди Lena Headey
Связи Лины Хиди
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Джейсон Флеминг были в отношениях c 1994 по 2003
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Лина Хиди

Lena Headey

Дата рождения
3 октября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Гамильтон, Бермудские Острова
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Герой боевиков

Биография Лины Хиди

Лина Хиди – английская актриса и продюсер, родилась 3 октября 1973 в Гамильтоне на Бермудских Островах. Отец Лины был офицером полицейской академии и незадолго до рождения дочери был отправлен по службе на Бермудские острова, где она родилась и прожила 5 лет, после чего ее семья вернулась в родной город Йоркшир. В свои ранние годы Хиди нисколько не интересовалась профессией актрисы. В отличие от большинства известных актеров, она не занималась в драматических кружках и не участвовала в студенческих постановках, вместо этого она увлекалась модой и мечтала о карьере стилиста или парикмахера.

Фильмы с Линой Хиди

В 17 лет на Лину обратил внимание агент по кастингу, который пригласил ее на отбор актеров в фильм Стивена Джилленхола «У воды». Девушка успешно прошла кастинг и дебютировала в кино в 1992 году. После этого актриса эпизодически появилась в культовой ленте «На исходе дня», которая получила восемь номинаций на «Оскар». Первая популярность пришла к Хиди благодаря роли в фильме «Книга джунглей» (1994). За последующие несколько лет фильмография актрисы пополнилась британскими теле- и кинокартинами, такими как «Онегин» (1998), «Сплетня» (2000) и «Абердин». За роль в «Абердине» Лина была удостоена приза как лучшая актриса на Брюссельском кинофестивале 2001 года. Еще одной заметной работой Лины Хиди стала драма «Одержимость» (2002), где также сыграли Гвинет Пэлтроу и Аарон Экхарт. После успешно сыгранной в «Абердине» драматической роли Хиди показала себя в качестве серьезной актрисы с характером, благодаря чему получила роли в таких ярких лентах, как «Игра Рипли» (2002), «Братья Гримм» (2005), «Пещера» (2005), «Представь нас вместе» (2005), «Стрелок» (2007), «300 спартанцев» (2007) и «Красный барон» (2008).

Лина Хиди – «Терминатор»

В 2008 году Хиди была утверждена на главную роль Сары Коннор в сериале телеканала Fox «Терминатор: Битва за будущее», прямом сиквеле фильма «Терминатора 2» Джеймса Кэмерона. Сюжет телепроекта не учитывал историю, лежащую в основе картины «Терминатор 3: Восстание машин». Сериал был высоко оценен за интересный сюжет и грамотную постановку, отдельно была отмечена игра Лины Хиди, которая блестяще изобразила умную и сильную женщину, вызывающую желание сопереживать. За эту роль актриса дважды была номинирована на премию Saturn Award.

Лина Хиди - «Игра престолов»

Настоящая известность пришла к актрисе благодаря роли Сирсеи Ланнистер в одном из самых рейтинговых сериалов «Игра престолов», экранизации фэнтези-саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». В актерский состав сериала Лина попала благодаря своему давнему другу Питеру Динклэйджу, который исполняет в проекте роль Тириона Ланистера. Премьера сериала состоялась на канале HBO в 2011 году, проект моментально стал всемирно популярным, а HBO вскоре заказал второй сезон. На данный момент вышло уже 7 сезонов, завершающий 8й выйдет летом 2018 года. За роль Сирсеи в 2014 году Лина Хиди получила премию Women's Image Network Awards как лучшая актриса в драматическом телесериале.

Другие фильмы с Линой Хиди

В 2012 году Лина появилась на экранах в фантастическом боевике «Судья Дредд 3D», где сыграла главного антагониста. Годом позже Хиди сыграла в психологическом триллере «Судная ночь», «Орудия смерти: Город костей» и «Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса». В 2014 году Лина вернулась к своему персонажу царице Горго в «300 спартанцев: Расцвет империи». В 2016 году с ее участием на экраны вышел комедийный фильм ужасов «Гордость и предубеждение и зомби», где так можно увидеть Лили Джеймса, Мэтта Смита, Джека Хьюстона и др.

Личная жизнь Лины Хиди

В 21 год на съемках фильма «Книги джунглей» Лина Хиди познакомилась с актером Джейсоном Флемингом, у них завязались отношения, которые продлились девять лет. Актриса даже сделала на руке татуировку с именем возлюбленного, которую она свела в скором времени после расставания. Через несколько лет после этого разрыва Хиди познакомилась с британским актером и музыкантом Джеромом Флинном, который также играл в проекте «Игра престолов» (наемник Бронн). Их роман был непродолжительным. После этого актриса на свадьбе у друзей встретила музыканта Питера Лафрана, за которого вышла замуж в 2007 году. В этом браке родился сын Уайли. В 2012 году Хиди подала на развод, позже выяснилось, что это было связано с приступами тяжелой депрессии актрисы. В 2009 году, на съемках короткометражного фильма «Свадьба дьявола», Лина познакомилась с режиссером Дэном Кейденом, у них закрутился роман, а в 2015 году Хиди родила от Дэна дочь Тедди Кадан.

Связи Лины Хиди
Джейсон Флеминг
были в отношениях c 1994 по 2003 Джейсон Флеминг
Питер Динклэйдж
друзья и коллеги Питер Динклэйдж

Популярные фильмы

Игра престолов 9.0
Игра престолов (2011)
Охотники на троллей 8.2
Охотники на троллей (2016)
Белый воротничок 8.1
Белый воротничок (2009)

Фильмография Лины Хиди

Нормал 6.8
Нормал Normal
боевик, криминал, триллер 2026, Канада / США
Смотреть трейлер Рецензия
Покинутые
Покинутые
вестерн, драма 2025, США
Я – значит Ястреб 7
Я – значит Ястреб H Is for Hawk
драма 2025, США / Сингапур
Смотреть трейлер
Билеты
Властелины вселенной: Революция 7.2
Властелины вселенной: Революция
боевик, приключения, фэнтези 2024, США
Сантехники Белого дома 6.7
Сантехники Белого дома
драма, биография, исторический, мини-сериал 2023, США
Маяк 23 5.7
Маяк 23
фантастика, триллер 2023, США
Девять жизней 5.8
Девять жизней Nine Bullets
триллер 2022, США
Смотреть трейлер Рецензия
Властелины вселенной: Откровения 5.4
Властелины вселенной: Откровения
боевик, приключения, фэнтези 2021, США
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Интересные факты о Лине Хиди

  • Лина – вегетарианка и защитник прав животных.
  • Актриса увлекается боксом и йогой.
  • Хиди была беременная первым ребенком большую часть съемок в первом сезоне «Игры престолов» и была на ранних сроках беременности дочерью, когда завершались съемки в пятом сезоне проекта
  • Лину Хиди можно увидеть в клипе группы Kasabian  Ill Ray (The King)

Фотографии Лины Хиди

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