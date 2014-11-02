Американский драматический сериал «Что знает Оливия» снят по мотивам произведений Элизабет Страут. Он расскажет о немолодой женщине Оливии Киттридж, которая вместе со своей семьей живет в непримечательном городке в Миннесоте. Сейчас она находится на пенсии, а до этого долгие годы отдала преподаванию математики в школе. Когда-то в ее отношениях с супругом Генри царила любовь и гармония, однако со временем все изменилось. Мужчина старается подобрать ключики к сердцу жены, но ему едва ли удается это. Оливия стала холодна, что замечает и сын-подросток Кристофер, страдающий от отсутствия внимания со стороны выясняющих отношения родителей.