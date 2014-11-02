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Постер сериала Что знает Оливия
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Киноафиша Сериалы Что знает Оливия

Что знает Оливия (2014 - 2014)

Olive Kitteridge 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Американский драматический сериал «Что знает Оливия» снят по мотивам произведений Элизабет Страут. Он расскажет о немолодой женщине Оливии Киттридж, которая вместе со своей семьей живет в непримечательном городке в Миннесоте. Сейчас она находится на пенсии, а до этого долгие годы отдала преподаванию математики в школе. Когда-то в ее отношениях с супругом Генри царила любовь и гармония, однако со временем все изменилось. Мужчина старается подобрать ключики к сердцу жены, но ему едва ли удается это. Оливия стала холодна, что замечает и сын-подросток Кристофер, страдающий от отсутствия внимания со стороны выясняющих отношения родителей.

Что знает Оливия - трейлер
Что знает Оливия  трейлер
В ролях
В ролях
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Питер Муллан
Питер Муллан
Джон Галлахер-мл.
Джон Галлахер-мл.
Энн Дауд
Энн Дауд
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Сезоны
Что знает Оливия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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