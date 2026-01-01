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Моник
Mo'Nique
Киноафиша
Персоны
Моник
Моник
Mo'Nique
Дата рождения
11 декабря 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Woodlawn, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Моник
Родилась 11 декабря, 1967 года. Вудлоун, Мэриленд, США.
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2009, США
Смотреть трейлер
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Домино
Domino
криминал, боевик, драма, триллер
2005, Франция / США
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Война теней
Shadowboxer
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2005, США
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