Содержание:

Джон Хэмм – Фильмы

- Джон Хэмм – «Безумцы»

- Джон Хэмм – «Чёрное зеркало»

- Джон Хэмм – «Малыш на драйве»

Личная жизнь

Джон Хэмм родился 10 марта 1971 года в городе Сэнт Луис, штат Миссури 10 марта 1971 года в семье владельцев компании грузоперевозок. У будущего актёра было сложное детство – родители развелись, когда ему было 2 года, после чего он остался жить с матерью. Когда через 8 лет ей диагностировали рак и она скончалась, Джон переехал жить к отцу. Впервые Джон Хэмм вышел на сцену в первом классе – сыграл Винни Пуха в школьном спектакле, затем в 16-летнем возрасте последовала более серьёзная роль Иуды в мюзикле «Годспелл». Дедушка актёра советовал ему освоить профессию инженера, а играть на выходных. В школе Джон Хэмм показывал хорошие результаты в бейсболе, и его взяли в Техасский университет по бейсбольной стипендии. На втором курсе, когда Хэмму было 20 лет, скончался его отец, после чего будущий актёр бросил учёбу и подался в Лос-Анджелес.

Джон Хэмм – Фильмы

Джон Хэмм прославился уже в зрелом возрасте благодаря сериалу «Безумцы» о рекламном мире 60-х годов Америки. Актёр сыграл в паре с Дэниелом Рэдклиффом в сериале по роману М. А. Булкава «Записки юного врача», а также засветился в фильмах «Город воров», режиссёр которого – Бен Аффлек, «Малыш на драйве» и «Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”».

Джон Хэмм – «Безумцы»

После переезда в город ангелов Джону Хэмму не везло. Ролей не предлагали, на жизнь едва хватало, и он зарабатывал деньги официантом. Известное агентство «Уильям Моррис» отказалось от услуг актёра, и он решил, что если до 30 лет у него не получится стать актёром, он бросит эту затею и вернётся домой. Вскоре после этого решения стали поступать предложения. Второстепенные роли быстро переросли во что-то стоящее, Хэмма стали замечать. В сериале «Провиденс» он должен был сыграть только в одном эпизоде, но персонаж так понравился зрителям, что Хэмма оставили на весь сезон. Настоящим золотым билетом стала роль Дона Дрейпера в сериале «Безумцы», который вышел в 2007 году. Сериал о рекламщике с сомнительным прошлым продержался на экранах 7 сезонов и принёс Джону Хэмму 6 номинаций и 2 премии «Золотой глобус» в категории лучшая мужская роль на ТВ (драма).

Джон Хэмм – «Чёрное зеркало»

Американский актёр часто участвовал и в независимых проектах . Так, в 2010 году он в компании Джеймса Франко, Аарона Твейта и Джона Прескотта появился в биографической драме по мотивам произведения Аллена Гинзберга «Вопль». Год после он снялся в картине Бена Аффлека «Город воров» в роли агента ФБР.

В 2014 году состоялась премьера специального рождественского эпизода сериала «Чёрное зеркало» – «Белое Рождество», где Джон Хэмм исполнил главную роль.

Джон Хэмм – «Малыш на драйве»

2016 год стал плодотворным для актёра – он примерил комедийный образ в картине Гретта Моллы «Шпионы по соседству» с Айлой Фишер и Заком Галифианакисом, снялся в ленте «Просто потрясающе» и озвучил одного из персонажей мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

Джон Хэмм сыграл главного антагониста в картине Эдгара Райта «Малыш на драйве». Лента была хорошо принята публикой и получила 3 номинации на премию «Оскар» в 2018 году.

Личная жизнь

В период с 1997 по 2015 Джон Хэмм встречался с звездой сериалов Дженнифер Уэстфелд. Пара яро выступала за права животных. В 2017 году ходил слух о том, что Джон Хэмм встречается со звездой саги «50 оттенков серого» Дакотой Джонсон, но он не был подтвержден.