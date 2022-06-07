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Джон Хэмм

Jon Hamm
Джон Хэмм
Джон Хэмм Jon Hamm
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Дата рождения
10 марта 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Сент-Луис, Миссури, США
Рост
186 см
Биография Джона Хэмма

Содержание: 

Джон Хэмм – Фильмы
 - Джон Хэмм – «Безумцы»
 - Джон Хэмм – «Чёрное зеркало»
 - Джон Хэмм – «Малыш на драйве»
Личная жизнь

Джон Хэмм родился 10 марта 1971 года в городе Сэнт Луис, штат Миссури 10 марта 1971 года в семье владельцев компании грузоперевозок. У будущего актёра было сложное детство – родители развелись, когда ему было 2 года, после чего он остался жить с матерью. Когда через 8 лет ей диагностировали рак и она скончалась, Джон переехал жить к отцу. Впервые Джон Хэмм вышел на сцену в первом классе – сыграл Винни Пуха в школьном спектакле, затем в 16-летнем возрасте последовала более серьёзная роль Иуды в мюзикле «Годспелл». Дедушка актёра советовал ему освоить профессию инженера, а играть на выходных. В школе Джон Хэмм показывал хорошие результаты в бейсболе, и его взяли в Техасский университет по бейсбольной стипендии. На втором курсе, когда Хэмму было 20 лет, скончался его отец, после чего будущий актёр бросил учёбу и подался в Лос-Анджелес.

Джон Хэмм – Фильмы

Джон Хэмм прославился уже в зрелом возрасте благодаря сериалу «Безумцы» о рекламном мире 60-х годов Америки. Актёр сыграл в паре с Дэниелом Рэдклиффом в сериале по роману М. А. Булкава «Записки юного врача», а также засветился в фильмах «Город воров», режиссёр которого – Бен Аффлек, «Малыш на драйве» и «Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”».

Джон Хэмм – «Безумцы»

После переезда в город ангелов Джону Хэмму не везло. Ролей не предлагали, на жизнь едва хватало, и он зарабатывал деньги официантом. Известное агентство «Уильям Моррис» отказалось от услуг актёра, и он решил, что если до 30 лет у него не получится стать актёром, он бросит эту затею и вернётся домой. Вскоре после этого решения стали поступать предложения. Второстепенные роли быстро переросли во что-то стоящее, Хэмма стали замечать. В сериале «Провиденс» он должен был сыграть только в одном эпизоде, но персонаж так понравился зрителям, что Хэмма оставили на весь сезон. Настоящим золотым билетом стала роль Дона Дрейпера в сериале «Безумцы», который вышел в 2007 году. Сериал о рекламщике с сомнительным прошлым продержался на экранах 7 сезонов и принёс Джону Хэмму 6 номинаций и 2 премии «Золотой глобус» в категории лучшая мужская роль на ТВ (драма).

Джон Хэмм – «Чёрное зеркало»

Американский актёр часто участвовал и в независимых проектах . Так, в 2010 году он в компании Джеймса Франко, Аарона Твейта и Джона Прескотта появился в биографической драме по мотивам произведения Аллена Гинзберга «Вопль». Год после он снялся в картине Бена Аффлека «Город воров» в роли агента ФБР.

В 2014 году состоялась премьера специального рождественского эпизода сериала «Чёрное зеркало» – «Белое Рождество», где Джон Хэмм исполнил главную роль.

Джон Хэмм – «Малыш на драйве»

2016 год стал плодотворным для актёра – он примерил комедийный образ в картине Гретта Моллы «Шпионы по соседству» с Айлой Фишер и Заком Галифианакисом, снялся в ленте «Просто потрясающе» и озвучил одного из персонажей мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».
Джон Хэмм сыграл главного антагониста в картине Эдгара Райта «Малыш на драйве». Лента была хорошо принята публикой и получила 3 номинации на премию «Оскар» в 2018 году.

Личная жизнь

В период с 1997 по 2015 Джон Хэмм встречался с звездой сериалов Дженнифер Уэстфелд. Пара яро выступала за права животных. В 2017 году ходил слух о том, что Джон Хэмм встречается со звездой саги «50 оттенков серого» Дакотой Джонсон, но он не был подтвержден.

Интересные факты о Джоне Хэмме
  • Со школы дружит с актёром Полом Раддом.
  • Джон Хэмм дважды был признан самым сексуальным мужчиной в 2007 и 2008 годах.
  • В 24 года Джон Хэмм бросил курить. В образе Дона Дрейпера в сериале «Безумцы» он курил специальные травяные сигареты, не содержащие никотина.
Фильмография Джона Хэмма
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
боевик 2022, США
8.0
Без резких движений
Без резких движений
криминал, драма, триллер 2021, США
6.0
Дикая парочка
Дикая парочка
драма, мелодрама 2020, Ирландия
5.0
Между двумя папоротниками
Между двумя папоротниками
комедия 2019, США
6.0
Отчет
Отчет
драма 2019, США
7.0
Люси в небесах
Люси в небесах
драма, триллер 2019, США
4.0
Дело Ричарда Джуэлла
Дело Ричарда Джуэлла
драма 2019, США
8.0
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
триллер 2018, США
7.0
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Джон Хэмм Джон Хэмм Джон Хэмм Джон Хэмм
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29 марта 2022 17:10
Завершились съемки фильма «Признайся, Флетч» К постпродакшну ленты с Джоном Хэммом уже приступили. 
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31 августа 2021 12:11
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26 ноября 2018 00:00
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