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Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Michael J. Fox
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Майкл Джей Фокс
Michael J. Fox
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Дата рождения
9 июня 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Сара Джессика Паркер
были в отношениях в 1984 г
Биография Майкл Джей Фокс
Родился 9 июня 1961 года. Эдмонд, Канада.
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Фильмография Майкл Джей Фокс
Увидимся вчера
боевик, приключения, криминал
2019, США
5.0
Назад во времени
документальный
2015, США / Великобритания / Канада
6.0
Трасса 60
приключения, мистика, драма, комедия
2002, США
7.0
Стюарт Литтл 2
комедия, приключения, сказка, семейный
2002, США
5.0
Атлантида: затерянный мир
анимация, приключения, сказка, семейный
2001, США
7.0
Стюарт Литтл
комедия, приключения, сказка, семейный
1999, США
5.0
Дорога домой 2: Затерянные в Сан-Франциско
комедия, мелодрама, приключения, семейный
1996, США
7.0
Страшилы
комедия, фэнтези, ужасы
1996, Новая Зеландия / США
7.0
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Кристофер Ллойд едва не отказался от роли в «Назад в будущее»
Ему совершенно не нравился сценарий.
Написать
16 декабря 2021 14:58
«Назад в будущее»: Майкл Джей Фокс опубликовал свежее фото с Кристофером Ллойдом
Слезы ностальгии неизбежны.
Написать
24 августа 2021 12:39
Кристофер Ллойд отправляется на поиски DeLorean в трейлере сериала по мотивам «Назад в будущее»
Четыре эпизода выйдут на Discovery+ уже 15 марта.
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2 марта 2021 15:01
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2 комментария
24 декабря 2018 00:00
Добро пожаловать в настоящее: как выглядят звезды культовой трилогии «Назад в будущее» 33 года спустя
Майкл Дж. Фокс встретился с коллегами по съемочной площадке, а мы узнали, чем актеры заняты прямо сейчас
Написать
19 ноября 2018 00:00
Почувствуй себя старым: как сегодня выглядят звезды культовых фильмов 80-х
«Клуб “Завтрак”», «Балбесы», «Шестнадцать свечей», «Назад в будущее» – все эти фильмы, когда-то определившие целую эпоху восьмидесятых, сегодня считаются культовыми. А мы предлагаем осознать, что с момента выхода этих знакомых каждому фильмов прошло уже больше 30 с лишним лет – и изменившиеся за эти десятилетия звезды служат печальным тому напоминанием.
Написать
18 октября 2018 00:02
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Связи
Сара Джессика Паркер
Sarah Jessica Parker
были в отношениях в 1984 г
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