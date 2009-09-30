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Постер к сериалу Бывает и хуже
Постер к сериалу Бывает и хуже
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Бывает и хуже
Бывает и хуже (2009 - 2018) The Middle 16+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ABC
Продолжительность 107 часов 30 минут
О чем сериал

«Бывает и хуже» — это комедийный сериал про семью Хеков, у которых очень маленький финансовый достаток и трое непростых детей. Мать семейства — Фрэнки — все время мечтает об идеальной жизни, в которой у неё чистый дом, есть деньги на путешествия, а дети дружны между собой. Ее муж Майк давно смирился с разрухой в доме и тем, что им приходится работать в нескольких местах одновременно, чтобы обеспечить детям лучшую жизнь. Их старший ребенок Аксель — футболист и популярный парень, а Сью все время постигают неудачи, но это ничуть не умаляет ее оптимизм. Самый младший из Хеков Блок никак не может заполучить хоть немного внимания от вечно уставших родителей.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Эйлин Хейслер
DeAnn Heline
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Крис Кэттэн
Крис Кэттэн Bob Weaver
Нил Флинн
Нил Флинн Mike Heck
Чарли МакДермотт
Чарли МакДермотт Axl Heck
Аттикус Шаффер
Аттикус Шаффер Brick Heck
Патриция Хитон
Патриция Хитон Frankie Heck
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бывает и хуже - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 24 эпизода
 
Бывает и хуже - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 24 эпизода
 
Бывает и хуже - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2011, 24 эпизода
 
Бывает и хуже - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2012, 24 эпизода
 
Бывает и хуже - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2013, 24 эпизода
 
Бывает и хуже - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2014, 24 эпизода
 
Бывает и хуже - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2015, 24 эпизода
 
Бывает и хуже - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2016, 23 эпизода
 
Бывает и хуже - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2017, 24 эпизода
 
Кадры из сериала
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