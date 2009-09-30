«Бывает и хуже» — это комедийный сериал про семью Хеков, у которых очень маленький финансовый достаток и трое непростых детей. Мать семейства — Фрэнки — все время мечтает об идеальной жизни, в которой у неё чистый дом, есть деньги на путешествия, а дети дружны между собой. Ее муж Майк давно смирился с разрухой в доме и тем, что им приходится работать в нескольких местах одновременно, чтобы обеспечить детям лучшую жизнь. Их старший ребенок Аксель — футболист и популярный парень, а Сью все время постигают неудачи, но это ничуть не умаляет ее оптимизм. Самый младший из Хеков Блок никак не может заполучить хоть немного внимания от вечно уставших родителей.