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Гленн Клоуз
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Glenn Close
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Гленн Клоуз
Glenn Close
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Дата рождения
19 марта 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Гринвич, Коннектикут, США
Рост
165 см
Биография Гленн Клоуз
Родилась 19 марта 1947 года. Гринвич, Коннектикут, США.
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Фильмография Гленн Клоуз
Элегия Хиллбилли
драма
2020, США
6.0
Четыре хороших дня
драма
2020, Канада / США
6.0
Жена
драма
2017, Швеция / США
7.0
Скрюченный домишко
детектив
2017, Великобритания
7.0
Свадьба Уайлд
комедия
2017, США
5.0
Тайна 7 сестер
фантастика, триллер
2017, Великобритания
7.0
Новая эра Z
ужасы, триллер, драма
2016, США / Великобритания
7.0
Кто наш папа, чувак?
комедия
2016, США
7.0
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25 января 2022 12:56
Лиззи Каплан сыграет в многосерийной версии «Рокового влечения»
Актриса перехватывает эстафету у Гленн Клоуз.
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12 ноября 2021 15:52
Махершала Али обзаводится клоном в трейлере фантастической драмы «Лебединая песня»
Премьера состоится в декабре.
Написать
8 ноября 2021 09:58
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26 апреля 2021 12:12
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В минувшие выходные прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар».
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26 апреля 2021 11:04
Аманда Сейфрид, Галь Гадот и Гленн Клоуз примут участие в трехдневном препати в честь «Оскара» 2021
Главная кинопремия года пройдет в ночь на 26 апреля.
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15 апреля 2021 12:15
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