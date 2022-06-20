Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Николь Кидман

Николь Кидман

Nicole Kidman
Николь Кидман
Николь Кидман Nicole Kidman
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 июня 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Гонолулу, Гавайи, США
Рост
180 см
Личные связи
Том Круз
Том Круз
были в браке с 1990 по 2001 Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
близкие подруги
Биография Николь Кидман

Николь Мэри Кидман - австралийская и американская актриса кино, театра и телевидения, певица и продюсер, родилась 20 июня 1967 года в городе Гонолулу (Гавайи, США). Семья Кидман имеет шотландские и ирландские корни. Отец Николь, Энтони Дэвид Кидман, несколько лет был специалистом по исследованию раковых клеток в Вашингтоне, а когда дочери исполнилось 4 года, семья вернулась на родину, в Австралию, так как Энтони предложили место в Техническом университете Сиднея. У актрисы есть младшая сестра, журналистка и телеведущая, Антония Кидман.

В 4 года будущую актрису отдали в балет. Николь очень увлеклась этим занятием, что привело ее в Австралийский театр для молодежи, а позже – в Театр Филип Стрит, где девушка также осваивала вокальное искусство и изучала историю театра. Далее Кидман училась в женской средней школе Северного Сиднея, но вскоре ей пришлось все бросить по семейным обстоятельствам: у ее матери обнаружили рак груди, и Николь вынуждена была ухаживать за ней во время терапии и восстановления после недуга.

Роли Николь Кидман

Впервые Николь Кидман появилась на экране в 1983 году, снявшись в клипе Пэта Уилсона на песню «Bop Girl». В этом же году девушку стали приглашать на съемки в кино и телепередачах. Первыми в фильмографии Николь стали картины «Ручей в пять миль», «Рождество Буша» и «Бандиты на велосипедах». Помимо съемок в американском кино юная актриса участвовала во многих австралийских театральных постановках и фильмах. Один из популярных проектов с участием Кидман - телесериал «Бангкок Хилтон». Игра Николь настолько поразила критиков и зрителей, что многие другие страны приобрели разрешение на трансляцию сериала. В 1989 году актриса снялась в триллере «Мертвый штиль», который был успешен в мировом прокате. Эта роль считается голливудским дебютом Николь, хотя все члены съемочной группы были австралийцами.

После успеха триллера актрисе стали поступать предложения из Голливуда. В 1990 году Кидман снялась в фильме «Дни Грома» вместе с Томом Крузом. На съемочной площадке между актерами закрутился роман, и Том развелся со своей первой супругой Мими Роджерс, чтобы жениться на Николь. До распада этого брака супруги вместе сыграли в кинолентах «Далеко-далеко» (1992) и «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика (1999). В 1995 году актриса исполнила роль доктора Чейз Меридиан в блокбастера «Бэтмен навсегда». Ее партнерами по съемочной площадке стали Вэл Килмер, Джим Керри, Томми Ли Джонс, Крис О’Доннелл и Дрю Бэрримор. Какое-то время о Кидман говорили лишь как о жене Тома Круза, но после того, как актриса снялась в черной комедии «Умереть во имя» Гаса Ван Сэнта, все изменилось. За роль телеведущей Сьюзан Стоун-Маретто, помешанной на карьере, Кидман была номинирована на премию «Оскар», однако эту награду не получила, зато позже ей вручили «Золотой глобус»  в категории «Лучшая актриса мюзикла или комедии». После этого актриса играла еще в нескольких ставших популярными фильмах, таких как «Портрет леди» (1996), «Миротворец» (1997) и «Практическая магия» (1998).

Николь Кидман – «Мулен Руж!»

В 2001 году в актерской карьере Николь случился настоящий прорыв, когда на широкие экраны вышел фильм-мюзикл австралийского режиссера База Лурмана «Мулен Руж!». В этом фильме актриса исполнила роль смертельно больной куртизанки Сатин, которая, чтобы достать денег на преобразование кабаре в музыкальный театр, соблазняет богатого злодея Герцога, будучи влюбленной в бедного поэта, сочиняющего первую пьесу для ее заведения (Юэн МакГрегор). В фильме звучат каверы на песни Элтона Джона, The Beatles, Мадонны, Queen и других знаменитостей, также Николь самостоятельно исполнила свои музыкальные номера. Критики были поражены такой блестящей разноплановой игрой Кидман, и за этот фильм ее номинировали на «Оскар».

Следующим удачным фильмом в богатой фильмографии Николь стал триллер «Другие» Алехандро Аменабара (2001). Позже в этом году актриса взялась за весьма сложную роль в картине «Часы» Стивена Долдри, который после выхода в прокат в 2002 году стал самым громким и получил премию Британской киноакадемии, Берлинского кинофестиваля, «Золотой глобус» и «Оскар». Для фильма Николь пришлось кардинально изменить внешность, чтобы исполнить роль 59-летней писательницы. В 2003 она снялась в кинофильме «Догвиль» провокационного европейского режиссера Ларса фон Триера. Картина получила различные отзывы: в Европе фильм считали прорывом кинематографа, а в Америке восприняли негативно. Возможно, поэтому Кидман отказалась от работы с Триером в продолжении «Догвилля». Тем временем Николь продолжает играть. Также в 2003 году вышел фильм «Запятнанная репутация» по нашумевшему роману Филипа Рота, где Николь сыграла главную роль, и драма «Холодная гора» Энтони Мингеллы, получившая сразу 7 номинаций на премию «Оскар».

Далее актриса решила попробовать себя в комедиях и снялась в двух высокобюджетных фильмах: «Степфордские жены» и «Колдунья». Первый фильм не окупился в прокате, а игра Николь во втором была разгромлена критиками и награждена «Золотой малиной». В 2005 году Кидман вместе с Шоном Пенном появилась на широких экранах в политическом триллере «Переводчица». Среди последних проектов с участием Николь Кидман – «Семья Фэнг», «Гений» и «Лев». Всего актриса сыграла более, чем в 50 кинолентах.

Николь Кидман - продюсер

Дебют Николь как продюсера состоялся в 2003 году в фильме «Тёмная сторона страсти», позже ей было спродюсировано еще 4 проекта: «Кроличья нора» (2010), «Монте-Карло» (2011), «Семейка Фэнг» (2015) и телесериал «Большая маленькая ложь» (2016-наст. вр.).

Личная жизнь Николь Кидман

Первый муж Николь Кидман – актер Том Круз. Пара усыновила двух детей: дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони. Брак распался в 2001 во время съемок фильма «С широко закрытыми глазами», незадолго до 10-летнего юбилея по случаю свадьбы. Пресса писала, что Кидман так и не смогла разделить с мужем его увлечение сайентологией.

 До первого замужества у Кидман были отношения с австралийским актером Маркусом Грэмом. Ходили слухи также о романе Николь с партнером по фильму «Холодная гора» Джудом Лоу, актер на тот момент был женат. Позже один журнал обвинила актрису в том, что брак Джуда и Сэйди Фрост распался из-за нее, после чего Кидман подала в суд на издание и выиграла дело, а полученные деньги пожертвовала в местный сиротский приют румынского города, где снимался фильм. Также актрисе приписывали роман с Тоби Магуайером и Робби Уильямсом, с которым ее связывало музыкальное творчество. Около года (2003-2004) Николь Кидман была с музыкантом Ленни Кравицем.

Второй раз актриса вышла замуж за певца и музыканта Кита Урбана. Пара поженилась в 2006 году в Сиднее. В 2008 году в семье появился первый ребенок - дочь  Сандэй Роуз Кидман-Урбан. В 2010 года у супругов родилась вторая дочь Фэйт Маргарет Кидман-Урбан, которая была выношена и рождена суррогатной матерью, но при этом является биологической дочерью Николь и Кита.

Интересные факты о Николь Кидман
  • В качестве свадебного подарка Кит Урбан преподнёс Николь первое издание романа Эмили Бронте "Грозовой перевал",эксперты оценили его стоимость в 200 тысяч долларов.
  • У Николь Кидман острая аллергия на клубнику.
  • Ее рост – 180 см.
  • Одним из хобби актрисы является написание коротких историй,а также она увлекается игрой на пианино
Фильмография Николь Кидман
Варяг
Варяг
боевик, триллер, драма, исторический 2022, США
8.0
Быть Рикардо
Быть Рикардо
биография, драма 2021, США
6.0
Скандал
Скандал
драма 2020, США
6.0
Выпускной
Выпускной
мюзикл, драма, комедия 2020, США
5.0
Щегол
Щегол
драма 2019, США
7.0
1+1: Голливудская история
1+1: Голливудская история
драма, комедия 2018, США
7.0
Стертая личность
Стертая личность
драма, биография 2018, США
6.0
Время возмездия
Время возмездия
боевик, триллер, драма 2018, США
6.0
Все фильмы
Фотографии Николь Кидман Все фотографии
Николь Кидман Николь Кидман Николь Кидман Том Круз и Николь Кидман
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Николь Кидман сыграет в триллере «Холланд, Мичиган» Актриса перевоплотится в провинциальную женщину, которая раскрывает страшные тайны своего мужа.
Написать
20 июня 2022 12:54
Николь Кидман, Зак Эфрон и Джои Кинг сыграют в новой комедии от Netflix Судя по всему, фильм выйдет в следующем году.
Написать
15 июня 2022 10:17
«Судьба безжалостна»: вышел новый эффектный трейлер средневекового триллера «Варяг» Критики с восторгом приняли этот фильм – на Rotten Tomatoes он имеет 89% положительных отзывов.
Написать
14 апреля 2022 11:42
Все новости
Статьи о персоне
Редкое фото: как сегодня выглядит 28-летняя дочь Тома Круза и Николь Кидман Наследница знаменитостей старается избегать публичности.
Написать
8 июля 2021 13:40
Сын Николь Кидман и Тома Круза радикально сменил имидж и удивил даже себя самого: «Это кто?» Актеры вырастили в браке двух приемных детей.
Написать
14 июня 2021 08:41
Редкое фото: как сейчас выглядит 26-летний сын Николь Кидман и Тома Круза В сети появилось фото приемного сына звездной пары.
Написать
5 февраля 2021 13:05
Все статьи
Связи
Том Круз
Том Круз Tom Cruise
были в браке с 1990 по 2001 Наоми Уоттс
Наоми Уоттс Naomi Watts
близкие подруги
Все связи
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Приложение киноафиши