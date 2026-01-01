Николь Мэри Кидман - австралийская и американская актриса кино, театра и телевидения, певица и продюсер, родилась 20 июня 1967 года в городе Гонолулу (Гавайи, США). Семья Кидман имеет шотландские и ирландские корни. Отец Николь, Энтони Дэвид Кидман, несколько лет был специалистом по исследованию раковых клеток в Вашингтоне, а когда дочери исполнилось 4 года, семья вернулась на родину, в Австралию, так как Энтони предложили место в Техническом университете Сиднея. У актрисы есть младшая сестра, журналистка и телеведущая, Антония Кидман.

В 4 года будущую актрису отдали в балет. Николь очень увлеклась этим занятием, что привело ее в Австралийский театр для молодежи, а позже – в Театр Филип Стрит, где девушка также осваивала вокальное искусство и изучала историю театра. Далее Кидман училась в женской средней школе Северного Сиднея, но вскоре ей пришлось все бросить по семейным обстоятельствам: у ее матери обнаружили рак груди, и Николь вынуждена была ухаживать за ней во время терапии и восстановления после недуга.

Роли Николь Кидман

Впервые Николь Кидман появилась на экране в 1983 году, снявшись в клипе Пэта Уилсона на песню «Bop Girl». В этом же году девушку стали приглашать на съемки в кино и телепередачах. Первыми в фильмографии Николь стали картины «Ручей в пять миль», «Рождество Буша» и «Бандиты на велосипедах». Помимо съемок в американском кино юная актриса участвовала во многих австралийских театральных постановках и фильмах. Один из популярных проектов с участием Кидман - телесериал «Бангкок Хилтон». Игра Николь настолько поразила критиков и зрителей, что многие другие страны приобрели разрешение на трансляцию сериала. В 1989 году актриса снялась в триллере «Мертвый штиль», который был успешен в мировом прокате. Эта роль считается голливудским дебютом Николь, хотя все члены съемочной группы были австралийцами.

После успеха триллера актрисе стали поступать предложения из Голливуда. В 1990 году Кидман снялась в фильме «Дни Грома» вместе с Томом Крузом. На съемочной площадке между актерами закрутился роман, и Том развелся со своей первой супругой Мими Роджерс, чтобы жениться на Николь. До распада этого брака супруги вместе сыграли в кинолентах «Далеко-далеко» (1992) и «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика (1999). В 1995 году актриса исполнила роль доктора Чейз Меридиан в блокбастера «Бэтмен навсегда». Ее партнерами по съемочной площадке стали Вэл Килмер, Джим Керри, Томми Ли Джонс, Крис О’Доннелл и Дрю Бэрримор. Какое-то время о Кидман говорили лишь как о жене Тома Круза, но после того, как актриса снялась в черной комедии «Умереть во имя» Гаса Ван Сэнта, все изменилось. За роль телеведущей Сьюзан Стоун-Маретто, помешанной на карьере, Кидман была номинирована на премию «Оскар», однако эту награду не получила, зато позже ей вручили «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса мюзикла или комедии». После этого актриса играла еще в нескольких ставших популярными фильмах, таких как «Портрет леди» (1996), «Миротворец» (1997) и «Практическая магия» (1998).

Кроме основных работ в драме и мюзиклах, Николь Кидман также отмечена участием в праздничных и новогодних проектах. Её первый рождественский фильм — австралийский «Рождество в буше» (1983) — связывает актрису с детскими приключениями во время праздников.

Николь Кидман – «Мулен Руж!»

В 2001 году в актерской карьере Николь случился настоящий прорыв, когда на широкие экраны вышел фильм-мюзикл австралийского режиссера База Лурмана «Мулен Руж!». В этом фильме актриса исполнила роль смертельно больной куртизанки Сатин, которая, чтобы достать денег на преобразование кабаре в музыкальный театр, соблазняет богатого злодея Герцога, будучи влюбленной в бедного поэта, сочиняющего первую пьесу для ее заведения (Юэн МакГрегор). В фильме звучат каверы на песни Элтона Джона, The Beatles, Мадонны, Queen и других знаменитостей, также Николь самостоятельно исполнила свои музыкальные номера. Критики были поражены такой блестящей разноплановой игрой Кидман, и за этот фильм ее номинировали на «Оскар».

Следующим удачным фильмом в богатой фильмографии Николь стал триллер «Другие» Алехандро Аменабара (2001). Позже в этом году актриса взялась за весьма сложную роль в картине «Часы» Стивена Долдри, который после выхода в прокат в 2002 году стал самым громким и получил премию Британской киноакадемии, Берлинского кинофестиваля, «Золотой глобус» и «Оскар». Для фильма Николь пришлось кардинально изменить внешность, чтобы исполнить роль 59-летней писательницы. В 2003 она снялась в кинофильме «Догвиль» провокационного европейского режиссера Ларса фон Триера. Картина получила различные отзывы: в Европе фильм считали прорывом кинематографа, а в Америке восприняли негативно. Возможно, поэтому Кидман отказалась от работы с Триером в продолжении «Догвилля». Тем временем Николь продолжает играть. Также в 2003 году вышел фильм «Запятнанная репутация» по нашумевшему роману Филипа Рота, где Николь сыграла главную роль, и драма «Холодная гора» Энтони Мингеллы, получившая сразу 7 номинаций на премию «Оскар».

Далее актриса решила попробовать себя в комедиях и снялась в двух высокобюджетных фильмах: «Степфордские жены» и «Колдунья». Первый фильм не окупился в прокате, а игра Николь во втором была разгромлена критиками и награждена «Золотой малиной». В 2005 году Кидман вместе с Шоном Пенном появилась на широких экранах в политическом триллере «Переводчица». Среди последних проектов с участием Николь Кидман – «Семья Фэнг», «Гений» и «Лев». Всего актриса сыграла более, чем в 50 кинолентах.

Николь Кидман - продюсер

Дебют Николь как продюсера состоялся в 2003 году в фильме «Тёмная сторона страсти», позже ей было спродюсировано еще 4 проекта: «Кроличья нора» (2010), «Монте-Карло» (2011), «Семейка Фэнг» (2015) и телесериал «Большая маленькая ложь» (2016-наст. вр.).

Личная жизнь Николь Кидман

Первый муж Николь Кидман – актер Том Круз. Пара усыновила двух детей: дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони. Брак распался в 2001 во время съемок фильма «С широко закрытыми глазами», незадолго до 10-летнего юбилея по случаю свадьбы. Пресса писала, что Кидман так и не смогла разделить с мужем его увлечение сайентологией.

До первого замужества у Кидман были отношения с австралийским актером Маркусом Грэмом. Ходили слухи также о романе Николь с партнером по фильму «Холодная гора» Джудом Лоу, актер на тот момент был женат. Позже один журнал обвинила актрису в том, что брак Джуда и Сэйди Фрост распался из-за нее, после чего Кидман подала в суд на издание и выиграла дело, а полученные деньги пожертвовала в местный сиротский приют румынского города, где снимался фильм. Также актрисе приписывали роман с Тоби Магуайером и Робби Уильямсом, с которым ее связывало музыкальное творчество. Около года (2003-2004) Николь Кидман была с музыкантом Ленни Кравицем.

Второй раз актриса вышла замуж за певца и музыканта Кита Урбана. Пара поженилась в 2006 году в Сиднее. В 2008 году в семье появился первый ребенок - дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан. В 2010 года у супругов родилась вторая дочь Фэйт Маргарет Кидман-Урбан, которая была выношена и рождена суррогатной матерью, но при этом является биологической дочерью Николь и Кита.