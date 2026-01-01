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Николь Кидман

Nicole Kidman

Дата рождения
20 июня 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Гонолулу, США
Рост
180 см
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Биография Николь Кидман

Николь Мэри Кидман - австралийская и американская актриса кино, театра и телевидения, певица и продюсер, родилась 20 июня 1967 года в городе Гонолулу (Гавайи, США). Семья Кидман имеет шотландские и ирландские корни. Отец Николь, Энтони Дэвид Кидман, несколько лет был специалистом по исследованию раковых клеток в Вашингтоне, а когда дочери исполнилось 4 года, семья вернулась на родину, в Австралию, так как Энтони предложили место в Техническом университете Сиднея. У актрисы есть младшая сестра, журналистка и телеведущая, Антония Кидман.

В 4 года будущую актрису отдали в балет. Николь очень увлеклась этим занятием, что привело ее в Австралийский театр для молодежи, а позже – в Театр Филип Стрит, где девушка также осваивала вокальное искусство и изучала историю театра. Далее Кидман училась в женской средней школе Северного Сиднея, но вскоре ей пришлось все бросить по семейным обстоятельствам: у ее матери обнаружили рак груди, и Николь вынуждена была ухаживать за ней во время терапии и восстановления после недуга.

Роли Николь Кидман

Впервые Николь Кидман появилась на экране в 1983 году, снявшись в клипе Пэта Уилсона на песню «Bop Girl». В этом же году девушку стали приглашать на съемки в кино и телепередачах. Первыми в фильмографии Николь стали картины «Ручей в пять миль», «Рождество Буша» и «Бандиты на велосипедах». Помимо съемок в американском кино юная актриса участвовала во многих австралийских театральных постановках и фильмах. Один из популярных проектов с участием Кидман - телесериал «Бангкок Хилтон». Игра Николь настолько поразила критиков и зрителей, что многие другие страны приобрели разрешение на трансляцию сериала. В 1989 году актриса снялась в триллере «Мертвый штиль», который был успешен в мировом прокате. Эта роль считается голливудским дебютом Николь, хотя все члены съемочной группы были австралийцами.

После успеха триллера актрисе стали поступать предложения из Голливуда. В 1990 году Кидман снялась в фильме «Дни Грома» вместе с Томом Крузом. На съемочной площадке между актерами закрутился роман, и Том развелся со своей первой супругой Мими Роджерс, чтобы жениться на Николь. До распада этого брака супруги вместе сыграли в кинолентах «Далеко-далеко» (1992) и «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика (1999). В 1995 году актриса исполнила роль доктора Чейз Меридиан в блокбастера «Бэтмен навсегда». Ее партнерами по съемочной площадке стали Вэл Килмер, Джим Керри, Томми Ли Джонс, Крис О’Доннелл и Дрю Бэрримор. Какое-то время о Кидман говорили лишь как о жене Тома Круза, но после того, как актриса снялась в черной комедии «Умереть во имя» Гаса Ван Сэнта, все изменилось. За роль телеведущей Сьюзан Стоун-Маретто, помешанной на карьере, Кидман была номинирована на премию «Оскар», однако эту награду не получила, зато позже ей вручили «Золотой глобус»  в категории «Лучшая актриса мюзикла или комедии». После этого актриса играла еще в нескольких ставших популярными фильмах, таких как «Портрет леди» (1996), «Миротворец» (1997) и «Практическая магия» (1998).

Кроме основных работ в драме и мюзиклах, Николь Кидман также отмечена участием в праздничных и новогодних проектах. Её первый рождественский фильм — австралийский «Рождество в буше» (1983) — связывает актрису с детскими приключениями во время праздников.

Николь Кидман – «Мулен Руж!»

В 2001 году в актерской карьере Николь случился настоящий прорыв, когда на широкие экраны вышел фильм-мюзикл австралийского режиссера База Лурмана «Мулен Руж!». В этом фильме актриса исполнила роль смертельно больной куртизанки Сатин, которая, чтобы достать денег на преобразование кабаре в музыкальный театр, соблазняет богатого злодея Герцога, будучи влюбленной в бедного поэта, сочиняющего первую пьесу для ее заведения (Юэн МакГрегор). В фильме звучат каверы на песни Элтона Джона, The Beatles, Мадонны, Queen и других знаменитостей, также Николь самостоятельно исполнила свои музыкальные номера. Критики были поражены такой блестящей разноплановой игрой Кидман, и за этот фильм ее номинировали на «Оскар».

Следующим удачным фильмом в богатой фильмографии Николь стал триллер «Другие» Алехандро Аменабара (2001). Позже в этом году актриса взялась за весьма сложную роль в картине «Часы» Стивена Долдри, который после выхода в прокат в 2002 году стал самым громким и получил премию Британской киноакадемии, Берлинского кинофестиваля, «Золотой глобус» и «Оскар». Для фильма Николь пришлось кардинально изменить внешность, чтобы исполнить роль 59-летней писательницы. В 2003 она снялась в кинофильме «Догвиль» провокационного европейского режиссера Ларса фон Триера. Картина получила различные отзывы: в Европе фильм считали прорывом кинематографа, а в Америке восприняли негативно. Возможно, поэтому Кидман отказалась от работы с Триером в продолжении «Догвилля». Тем временем Николь продолжает играть. Также в 2003 году вышел фильм «Запятнанная репутация» по нашумевшему роману Филипа Рота, где Николь сыграла главную роль, и драма «Холодная гора» Энтони Мингеллы, получившая сразу 7 номинаций на премию «Оскар».

Далее актриса решила попробовать себя в комедиях и снялась в двух высокобюджетных фильмах: «Степфордские жены» и «Колдунья». Первый фильм не окупился в прокате, а игра Николь во втором была разгромлена критиками и награждена «Золотой малиной». В 2005 году Кидман вместе с Шоном Пенном появилась на широких экранах в политическом триллере «Переводчица». Среди последних проектов с участием Николь Кидман – «Семья Фэнг», «Гений» и «Лев». Всего актриса сыграла более, чем в 50 кинолентах.

Николь Кидман - продюсер

Дебют Николь как продюсера состоялся в 2003 году в фильме «Тёмная сторона страсти», позже ей было спродюсировано еще 4 проекта: «Кроличья нора» (2010), «Монте-Карло» (2011), «Семейка Фэнг» (2015) и телесериал «Большая маленькая ложь» (2016-наст. вр.).

Личная жизнь Николь Кидман

Первый муж Николь Кидман – актер Том Круз. Пара усыновила двух детей: дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони. Брак распался в 2001 во время съемок фильма «С широко закрытыми глазами», незадолго до 10-летнего юбилея по случаю свадьбы. Пресса писала, что Кидман так и не смогла разделить с мужем его увлечение сайентологией.

 До первого замужества у Кидман были отношения с австралийским актером Маркусом Грэмом. Ходили слухи также о романе Николь с партнером по фильму «Холодная гора» Джудом Лоу, актер на тот момент был женат. Позже один журнал обвинила актрису в том, что брак Джуда и Сэйди Фрост распался из-за нее, после чего Кидман подала в суд на издание и выиграла дело, а полученные деньги пожертвовала в местный сиротский приют румынского города, где снимался фильм. Также актрисе приписывали роман с Тоби Магуайером и Робби Уильямсом, с которым ее связывало музыкальное творчество. Около года (2003-2004) Николь Кидман была с музыкантом Ленни Кравицем.

Второй раз актриса вышла замуж за певца и музыканта Кита Урбана. Пара поженилась в 2006 году в Сиднее. В 2008 году в семье появился первый ребенок - дочь  Сандэй Роуз Кидман-Урбан. В 2010 года у супругов родилась вторая дочь Фэйт Маргарет Кидман-Урбан, которая была выношена и рождена суррогатной матерью, но при этом является биологической дочерью Николь и Кита.

Связи Николь Кидман
Том Круз
были в браке с 1990 по 2001 Том Круз
Наоми Уоттс
близкие подруги Наоми Уоттс

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Фильмография Николь Кидман

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Интересные факты о Николь Кидман

  • В качестве свадебного подарка Кит Урбан преподнёс Николь первое издание романа Эмили Бронте "Грозовой перевал",эксперты оценили его стоимость в 200 тысяч долларов.
  • У Николь Кидман острая аллергия на клубнику.
  • Ее рост – 180 см.
  • Одним из хобби актрисы является написание коротких историй,а также она увлекается игрой на пианино.
  • Николь Кидман любит рождественские огни так сильно, что вместе с бывшим мужем Кит Урбаном ставила их на дом ещё в начале ноября — раньше, чем многие празднуют Рождество.

Фотографии Николь Кидман

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