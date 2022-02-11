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Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
Judy Davis
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Джуди Дэвис
Judy Davis
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Дата рождения
23 апреля 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Джуди Дэвис
Родилась 23 апреля 1955 года. Перт, Западная Австралия, Австралия.
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Фильмография Джуди Дэвис
Нитрам
триллер
2021, Австралия
6.0
Месть от кутюр
драма
2015, Австралия
7.0
Невероятное путешествие мистера Спивета
семейный, приключения, драма
2013, США / Франция / Канада
6.0
Дали 3D
драма, биография
2012, Германия / Австралия
0.0
Римские приключения
комедия
2012, США / Италия / Испания
7.0
Глаз шторма
драма
2011, Австралия
6.0
Страница 8
триллер
2011, Великобритания
6.0
Мария Антуанетта
биография, драма
2006, Япония / Франция / США
7.0
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