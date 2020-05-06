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Арчи Панджаби

Archie Panjabi
Арчи Панджаби
Арчи Панджаби Archie Panjabi
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Дата рождения
31 мая 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Эджвар, Лондон, Англия, Великобритания
Рост
160 см
Биография Арчи Панджаби

Арчи Панджаби появилась на свет 31 мая 1972 года в пригороде Лондона. Ее родители – Говинд и Падма Панджаби – эмигрировали в Англию из Индии и работали школьными преподавателями. В совсем раннем возрасте Арчи жила в Мумбаи.

Панджаби росла творческим ребенком: с юных лет посещала занятия по классическому балету и грезила мечтами о том, что когда-нибудь станет актрисой. Однако, получив аттестат, она стала студенткой Университета Брунеля по направлению менеджмент, который успешно окончила в 1996 году.

В кино Арчи дебютировала в 1999 году, когда появилась в комедийной картине «Восток есть Восток». А в 2005 году – с оскароносной драмы «Преданный садовник» – начался творческий путь актрисы в Голливуде. Широкую узнаваемость во всем мире она приобрела после участия в многосерийной драме «Хорошая жена». Именно за эту работу Панджаби в 2010 году получила «Эмми» в номинации «Лучшая актриса второго плана». В последующие два года она также становилась номинантом в этой категории.

Арчи Панджаби включена в топ-8 людей, которые превратили телевидение в искусство по версии издания The New York Times.

В 1998 году Арчи связала себя узами брака с портным Раджешем Нихалани.

Арчи – первый посол масштабного индийского движения в поддержку образования Pratham. Кроме того, актриса является участником кампании «Остановите насилие над женщинами», организованной международным фондом Amnesty International.

Интересные факты о Арчи Панджаби
  • Арчи достаточно миниатюрна, ее рост составляет всего 1 метр 60 сантиметров.
  • Сама актриса считает себя наполовину индианкой, наполовину англичанкой.
  • За центральную роль в политической драме «Ясмин» в 2004 году Панджаби получила приз на фестивалях в Реймсе и Монсе, а также звание «Восходящая звезда» на кинофестивале в Берлине.
  • Арчи может говорить по-английски с различными акцентами, к примеру, шотландским, американским или индийским.
  • В 2011 году Арчи стала моделью, приняв участие в показе мод в поддержку Красного креста. Мероприятие было призвано обратить внимание на болезни в области кардиологии, из-за которых, по статистике, чаще всего умирают женщины.
Фильмография Арчи Панджаби
Разлом Сан-Андреас
Разлом Сан-Андреас
боевик, приключения 2015, США
7.0
Я - начало
Я - начало
фантастика, драма 2014, США
7.0
Сильное сердце
Сильное сердце
военный, драма 2007, США / Великобритания
7.0
Ясмин
Ясмин
драма 2004, Великобритания / Германия
6.0
Играй, как Бекхем
Играй, как Бекхем
драма, комедия 2002, Великобритания / США / Германия
7.0
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