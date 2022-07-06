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Идрис Эльба

Idris Elba
Идрис Эльба
Идрис Эльба Idris Elba
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Дата рождения
6 сентября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Идриса Эльбы

Идрис Эльба – британский актер кино и телевидения, родился  6 сентября 1972 в Хакни, Лондон. Его отец работал на заводе по производству автомобилей Ford, а мама была канцелярским служащим. Они познакомились в Западной Африке и вместе перебрались в восточную часть Лондона. С детства Эльба был увлечен музыкой. Вместе с дядей он занимался созданием музыкального сопровождения для свадебных церемоний, а позже сам начал выступать в качестве ди-джея. В 1987 году Идрис открыл музыкальную компанию, которая организовывала выступления молодых ди-джеев. Спустя год Эльба окончил школу и получил грант на обучение в Национальном Молодежном Музыкальном Театре. Так как его компания не приносила достаточный доход, помимо театра он брал различные подработки: занимался шиномонтажом и холодными звонками потенциальных клиентов автосервиса, а также трудился в ночные смены на заводе Ford. Учась в театре, Идрис пришел к выводу, что актерская профессия для него гораздо интереснее диджейской.

Фильмы с Идрисом Эльбой

Актерская карьера Идриса началась с второстепенной роли в нескольких эпизодах сериала «Чисто английское убийство» (1994-1995). В 1995 году он получил роль в телесериале «Доктор Элинор Бромвелл», благодаря которому Эльба стал узнаваемым, а его карьера пошла в гору. Он также принял участие в популярных телепроектах «Закон и порядок» (2001) и «C.S.I.: Место преступления Майами» (2003).

В 2005 году Эльба исполнил роль капитана Августина Маганза в телевизионной драме «Однажды в апреле», а спустя год появился в мелодраме «Папина дочка». В том же году он вошел во второстепенный актерский состав зомби-хоррора «28 недель спустя». В 2008 году Идрис сыграл Мямлю в криминальной комедии Гая Ричи «Рок-н-рольщик» и вместе с певицей Бейонсе Ноулз снялся в триллере «Одержимость». В том же году он получил свою первую номинацию на премию Гильдии киноактеров США за роль в боевике Ридли Скотта «Гангстер» (2007). Также Эльбу можно увидеть в комедийном ситкоме «Офис» (2009), кинолентах «Лузеры» (2010), и «Мальчики-налетчики» (2010) и «Эта страшная буква Р» (2010).

Идрис Эльба  - «Лютер»

С 2010 по 2015 год Идрис Эльба исполнял главную роль в британском психологическом детективном сериале «Лютер», созданный Нилом Кроссом под влиянием образов культовых детективов Шерлока Холмса и Коломбо. В 2012 году за свою работу в сериале актер получил премию «Золотой Глобус» и несколько номинаций на «Эмми».

Идрис Эльба - Marvel

Еще одним ярким проектом в фильмографии Идриса Эльбы считается фантастический боевик «Тор» (2011), основанный на одноименных комиксах Marvel, где актер исполнил роль бога Хаймдалла. К своему персонажу он вернулся в продолжениях «Тор 2: Царство тьмы» (2013), «Тор: Рагнарек» (2017) и фильме «Мстители: Эра Альтрона» (2015).

В 2012 году Идрис Эльба исполнил одну из главных ролей в научно-фантастической картине Ридли Скотта «Прометей», а спустя год - в фантастическом боевике «Тихоокеанский рубеж» (2013). Еще одним ярким проектом с его участием стал фильм «Стартрек: Бесконечность» (2016), тринадцатый по счету фильм  научно-фантастической франшизы «Звездный путь».

Идрис Эльба - Темная башня

В 2017 году на экраны вышел фильм «Темная башня» - экранизация знаменитого романа Стивена Кинга. Главные роли сыграли Мэттью МакКонахи и Идрис Эльба. После утверждения Идриса на роль, многие поклонники Кинга возмутились, так как актер совсем не соответсвует описанию автора. По словам Кинга, персонаж больше похож на Клинта Иствуда, чем на Эльбу, однако он остался доволен фильмом.

Музыкальная карьера Идриса Эльбы

В 2007 году Идрис стал сопродюсером альбома рэпера Jay-Z «American Gangster» и выступил в качестве диджея на вечеринке «NBA All Star» в Лас-Вегасе. В 2009 году актер снялся в видеоклипе Басты Раймса на композицию «Respect My Conglomerate». В 2010 году вышел альбом Эльбы под названием «High Class Problems Vol. 1».

Личная жизнь Идриса Эльбы

С 1997 по 2001 год Идрис Эльба был женат на актрисе Дормове Шерман.У них есть общая дочь Исан, которая после развода осталась жить с матерью в Атланте. Идрис проживает в Лондоне и владеет домом в Атланте, где он остается, когда навещает Исан.

Интересные факты о Идрисе Эльбе

- Идрис был одним из претендентов на главную роль в картине Квентина Тарантино «Джанго освобожденный».

- Актер является фанатом лондонского футбольного клуба «Арсенал».

 - Идриса можно увидеть в видеоклипе Respect My Conglomerate рэпера Баста Раймс

Фильмография Идриса Эльбы
Соник 2 в кино
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
8.0
Зверь
Зверь
приключения, драма, ужасы 2022,
0.0
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
драма, фэнтези, мелодрама 2022, Австралия / США
6.0
Тем больнее падать
Тем больнее падать
драма, вестерн 2021, США
5.0
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, фантастика 2021, США
6.0
Ковбой из гетто
Ковбой из гетто
драма 2020, Великобритания / США
4.0
Кошки
Кошки
мюзикл, драма, комедия 2019, США / Великобритания
6.0
Форсаж: Хоббс и Шоу
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, криминал 2019, США
7.0
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Идрис Эльба Идрис Эльба Идрис Эльба Идрис Эльба
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6 июля 2022 16:12
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30 июня 2022 12:17
Идрис Эльба спасается от дьявольского льва в трейлере триллера «Зверь» Закон джунглей – единственное, что имеет значение, когда вы оказываетесь на территории льва.
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26 мая 2022 11:06
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8 октября 2021 19:30
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