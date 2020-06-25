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Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Bill Paxton
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Bill Paxton
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Дата рождения
17 мая 1955
Возраст
61 год
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
26 февраля 2017
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Билл Пэкстон
Родился 17 мая 1955 года. Форт-Уорт, Техас, США.
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Фильмография Билл Пэкстон
Жестокие мечты
триллер
2017, Канада
5.0
Сфера
триллер, фантастика, драма
2017, США / ОАЭ
6.0
Переломный момент
драма, биография
2016, Великобритания
6.0
Срок жизни
криминал, драма
2016, США
5.0
Приключения Пикси
анимация, детский, комедия
2015, Канада
3.0
Рука на миллион
драма, спорт
2014, США
7.0
Грань будущего
фантастика, боевик
2014, США
8.0
Стрингер
драма, криминал
2014, США
8.0
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