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Анна Ганн
Анна Ганн
Anna Gunn
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Анна Ганн
Anna Gunn
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Дата рождения
11 августа 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Анна Ганн
Родилась 11 августа, 1968 года. Санта-Фе, штат Нью-Мексико, США.
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Фильмография Анна Ганн
Дэдвуд
криминал
2019, США
6.0
Чувство справедливости
драма
2016, США
5.0
Нахальные трусики
комедия, драма
2012, США
6.0
Красный штат
ужасы, триллер
2011, США
7.0
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