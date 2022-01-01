Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Бен Фельдман
Бен Фельдман
Ben Feldman
О персоне
Фильмография
Бен Фельдман
Ben Feldman
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 мая 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Рост
173 см
Биография Бена Фельдмана
Родился 27 мая 1980 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
Развернуть
Фильмография Бена Фельдмана
Париж. Город мертвых
триллер
2014, США
6.0
Целуя Джессику Стейн
мелодрама, комедия
2001, США
6.0
Все фильмы
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было