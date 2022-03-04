Кевин Костнер – популярный американский актер, музыкант и кинорежиссер. Родился 18 января 1955 года на окраине Лос-Анджелеса в типичной американской семье, где мать работала в сфере здравоохранения, а отец – в жилищно-коммунальной службе. Он стал третьим ребенком супругов. Кевин Костнер является обладателем большого количества престижных наград, среди которых «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми».

Самая первая роль, которая досталась Костнеру, была в фильме «Дикий пляж», но картина не имела большого успеха и почти не повлияла на его карьеру. Первая известность пришла к актеру после съемки в триллерах «Нет выхода» и «Неприкасаемые». Когда Костнер впервые стал получать большие гонорары за съемки, он потратил их на свою первую режиссерскую работу – «Танцующего с волками». В этой картине он также сыграл главную роль, а позже она была отмечена большим количеством наград.

В 1992 году Кевин Костнер сыграл в фильме «Телохранитель» – возможно, самом известном своем проекте – а также стал его продюсером. Эта драма оказалась безумно популярной и влюбила в себя зрителей по всему миру, а композиция, исполненная Уитни Хьюстон, долго держалась в топе лучших песен.

Кроме карьеры в киноиндустрии Кевин Костнер также увлекается кантри-музыкой, причем на профессиональном уровне. У актера есть собственный коллектив Kevin Costner & Modern West, когда-то созданный им по совету второй жены Кристин. Группа не только выпустила три альбома, но и ездила в мировые турне с двумя из них. А несколько песен из последнего вошли в саундтрек третьего сезона сериала «Йеллоустоун».

Первой женой Костнера стала его подруга детства Синди Сильва. Несмотря на троих общих детей и шестнадцать лет брака, пара развелась, но осталась в дружеских отношениях. В 2004 году он женился во второй раз на Кристин Баумгартнер, с которой познакомился, играя в гольф. У пары трое детей, и свою личную жизнь они стараются не афишировать. До брака с Кристин у Костнера было большое количество романов, и в результате одного из них – с Бриджит Руни – в 1996 году у актера родился внебрачный сын Лиам.