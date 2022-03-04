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Кевин Костнер

Kevin Costner
Кевин Костнер
Кевин Костнер Kevin Costner
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Дата рождения
18 января 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Линвуд, Калифорния, США
Рост
185 см
Биография Кевина Костнера

Кевин Костнер – популярный американский актер, музыкант и кинорежиссер. Родился 18 января 1955 года на окраине Лос-Анджелеса в типичной американской семье, где мать работала в сфере здравоохранения, а отец – в жилищно-коммунальной службе. Он стал третьим ребенком супругов. Кевин Костнер является обладателем большого количества престижных наград, среди которых «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми».

Самая первая роль, которая досталась Костнеру, была в фильме «Дикий пляж», но картина не имела большого успеха и почти не повлияла на его карьеру. Первая известность пришла к актеру после съемки в триллерах «Нет выхода» и «Неприкасаемые». Когда Костнер впервые стал получать большие гонорары за съемки, он потратил их на свою первую режиссерскую работу – «Танцующего с волками». В этой картине он также сыграл главную роль, а позже она была отмечена большим количеством наград.

В 1992 году Кевин Костнер сыграл в фильме «Телохранитель» – возможно, самом известном своем проекте – а также стал его продюсером. Эта драма оказалась безумно популярной и влюбила в себя зрителей по всему миру, а композиция, исполненная Уитни Хьюстон, долго держалась в топе лучших песен.

Кроме карьеры в киноиндустрии Кевин Костнер также увлекается кантри-музыкой, причем на профессиональном уровне. У актера есть собственный коллектив Kevin Costner & Modern West, когда-то созданный им по совету второй жены Кристин. Группа не только выпустила три альбома, но и ездила в мировые турне с двумя из них. А несколько песен из последнего вошли в саундтрек третьего сезона сериала «Йеллоустоун».

Первой женой Костнера стала его подруга детства Синди Сильва. Несмотря на троих общих детей и шестнадцать лет брака, пара развелась, но осталась в дружеских отношениях. В 2004 году он женился во второй раз на Кристин Баумгартнер, с которой познакомился, играя в гольф. У пары трое детей, и свою личную жизнь они стараются не афишировать. До брака с Кристин у Костнера было большое количество романов, и в результате одного из них – с Бриджит Руни – в 1996 году у актера родился внебрачный сын Лиам.

Интересные факты о Кевине Костнере
  • В дилогии «Убить Билла» главную роль должен был сыграть Костнер. Именно ему Квентин Тарантино первому предложил роль Билла, но он отказался.
  • Решение пойти в киноиндустрию Костнер принял благодаря разговору с известным актером Ричардом Бартоном. По словам Костнера, эта встреча во время перелета из Мексики в США стала переломным моментом в его жизни.
  • Костнер не оканчивал театральный университет, он всего лишь ходил на курсы актерского мастерства. Его специальность была связана с маркетингом и финансами, но была ему не по душе.
  • Желание изучать актерское мастерство было настолько сильным, что Костнеру для того, чтобы оплачивать курсы, приходилось подрабатывать на рыболовном судне, быть водителем, а также гидом. 
  • Роль президента Джеймса Маршалла в фильме «Самолет президента» была написана специально для Костнера, однако тот был занят на съемках «Почтальона» и посоветовал Харрисона Форда себе на замену.
Фильмография Кевина Костнера
Кровные узы
Кровные узы
триллер, драма, криминал 2020, США
7.0
Невероятный мир глазами Энцо
Невероятный мир глазами Энцо
драма, комедия 2019, США
7.0
В погоне за Бонни и Клайдом
В погоне за Бонни и Клайдом
триллер, драма, криминал, детектив 2019, США
6.0
Скрытые фигуры
Скрытые фигуры
драма 2017, США
7.0
Большая игра
Большая игра
драма, биография 2017, США
7.0
Преступник
Преступник
криминал, детектив, триллер, боевик, драма 2016, Великобритания / США
6.0
Человек, который спас мир
Человек, который спас мир
документальный 2015, Дания
7.0
МакФарланд
МакФарланд
драма 2014, США
7.0
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Фотографии Кевина Костнера Все фотографии
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Леди Гага, Зои Кравиц, Кевин Костнер и другие звезды примут участие в проведении церемонии «Оскар» 2022 Организаторы обещают озвучить остальных в ближайшие недели.
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4 марта 2022 16:44
Пятый сезон «Йеллоустоуна» будет поделен на две части Следующий сезон будет включать больше эпизодов.
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18 февраля 2022 13:37
«Йеллоустоун» официально продлен на пятый сезон Семья землевладельцев Даттон ожидаемо вернется на экраны.
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4 февраля 2022 12:34
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