Содержание:

Лина Данэм – «Крошечная мебель»

Лина Данэм - «Девочки»

Лина Данэм - «Я не такая»

Лина Данэм - Личная жизнь

Лина Данэм родилась 13 мая 1986 года в Нью-Йорке в семье фотографа и дизайнера Лори Симмонс и художника Кэррола Данэма. Она училась в школе Санкт-Энн в Бруклине, где встретила свою подругу и многолетнего партнера Джемайму Керк. В 2008 году Данэм окончила Оберлинский колледж по специальности сценарное мастерство, и решила посвятить свою жизнь кино.



Лина Данэм – «Крошечная мебель»

Прорыв в карьере Данэм произошел в 2010 году, когда она выпустила инди-фильм «Крошечная мебель. Режиссер сама сыграла главную роль, мать героини сыграла настоящая мать Данэм, а сестру - ее младшая сестра Грэйс Данэм. Картина рассказывает о кризисе в жизни молодых людей, которые только что закончили учебу и, не понимая, что дальше делать со своей жизнью, впадают в ступор. Героиня Данэм Аура возвращается в дом своей матери и в растерянности перед будущим инертно плывет по течению, совершая ряд ошибок, которые только еще больше ее запутывают. За этот фильм режиссер получила премию «Независимый дух», кроме того, на съемках она познакомилась с Джаддом Апатоу, который стал продюсером «Девочек».



Лина Данэм - «Девочки»

В 2012 году канал HBO выпустил первый сезон сериала «Девочки» - реалистичной драмы с элементами комедии о четырех белых девушках в Нью-Йорке. Сюжет строится вокруг взросления и душевных метаний Ханны (Лина Данэм), Джессы (Джемайма Керк), Марни (Эллисон Уильямс) и Шошанны (Зося Мамет). В отличие от бесчисленных однотипных сериалов о молодых девушках, которые зацикленны на любовных приключениях, шоу Данэм объективно показывает человеческую жизнь. Героини ищут и теряют работу, переезжают с одной съемной квартиры на другую, пробуют себя в творчестве, опускают руки и ищут смысл жизни. Сериал был очень высоко оценен профессиональным сообществом: первый сезон принес Данэм четыре номинации на «Эмми», «Золотой глобус» и премию «Гильдии режиссеров США». Зрительский интерес к шоу также не ослабевал в течение всех шести сезонов, и кроме того, привлек острый интерес феминистского сообщества: Данэм поставила животрепещущий вопрос о том, как молодая девушка ищет свое место в обществе за пределами традиционного представления о «женском счастье».





Лина Данэм - «Я не такая»



В 2014 году Лина Данэм выпустила сборник Эссе «Я не такая», который достиг 2-го места в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Два года спустя она объявила, что собирается написать еще одну книгу.



Лина Данэм - Личная жизнь

Лина Данэм с детства страдает обсессивно-компульсивным расстройством, и до сих пор принимает антидепрессанты. Кроме того, она долгое время лечилась от эндометриоза, но в 2018 году врачи пришли к выводу, что необходима операция по удалению матки. После операции Данэм заявила, что не отчаялась иметь детей, и если не останется другого выхода, то она удочерит или усыновит ребенка. В 2012 году режиссер начала встречаться с гитаристом Джеком Антоновым, лидером группы Bleachers.