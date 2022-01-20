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Лина Данэм

Lena Dunham
Лина Данэм
Лина Данэм Lena Dunham
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Дата рождения
13 мая 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Актриса, Продюсер
Биография Лины Данэм

Содержание: 
Лина Данэм – «Крошечная мебель»
Лина Данэм - «Девочки»
Лина Данэм - «Я не такая»
Лина Данэм - Личная жизнь

Лина Данэм родилась 13 мая 1986 года в Нью-Йорке в семье фотографа и дизайнера Лори Симмонс и художника Кэррола Данэма. Она училась в школе Санкт-Энн в Бруклине, где встретила свою подругу и многолетнего партнера Джемайму Керк. В 2008 году Данэм окончила Оберлинский колледж по специальности сценарное мастерство, и решила посвятить свою жизнь кино. 


Лина Данэм – «Крошечная мебель»

Прорыв в карьере Данэм произошел в 2010 году, когда она выпустила инди-фильм «Крошечная мебель. Режиссер сама сыграла главную роль, мать героини сыграла настоящая мать Данэм, а сестру - ее младшая сестра Грэйс Данэм. Картина рассказывает о кризисе в жизни молодых людей, которые только что закончили учебу и, не понимая, что дальше делать со своей жизнью, впадают в ступор. Героиня Данэм Аура возвращается в дом своей матери и в растерянности перед будущим инертно плывет по течению, совершая ряд ошибок, которые только еще больше ее запутывают. За этот фильм режиссер получила премию «Независимый дух», кроме того, на съемках она познакомилась с Джаддом Апатоу, который стал продюсером «Девочек».


Лина Данэм - «Девочки»

В 2012 году канал HBO выпустил первый сезон сериала «Девочки» - реалистичной драмы с элементами комедии о четырех белых девушках в Нью-Йорке. Сюжет строится вокруг взросления и душевных метаний Ханны (Лина Данэм), Джессы (Джемайма Керк), Марни (Эллисон Уильямс) и Шошанны (Зося Мамет). В отличие от бесчисленных однотипных сериалов о молодых девушках, которые зацикленны на любовных приключениях, шоу Данэм объективно показывает человеческую жизнь. Героини ищут и теряют работу, переезжают с одной съемной квартиры на другую, пробуют себя в творчестве, опускают руки и ищут смысл жизни. Сериал был очень высоко оценен профессиональным сообществом: первый сезон принес Данэм четыре номинации на «Эмми», «Золотой глобус» и премию «Гильдии режиссеров США». Зрительский интерес к шоу также не ослабевал в течение всех шести сезонов, и кроме того, привлек острый интерес феминистского сообщества: Данэм поставила животрепещущий вопрос о том, как молодая девушка ищет свое место в обществе за пределами традиционного представления о «женском счастье».



Лина Данэм - «Я не такая»

В 2014 году Лина Данэм выпустила сборник Эссе «Я не такая», который достиг 2-го места в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Два года спустя она объявила, что собирается написать еще одну книгу. 

 


Лина Данэм - Личная жизнь

Лина Данэм с детства страдает обсессивно-компульсивным расстройством, и до сих пор принимает антидепрессанты. Кроме того, она долгое время лечилась от эндометриоза, но в 2018 году врачи пришли к выводу, что необходима операция по удалению матки. После операции Данэм заявила, что не отчаялась иметь детей, и если не останется другого выхода, то она удочерит или усыновит ребенка. В 2012 году режиссер начала встречаться с гитаристом Джеком Антоновым, лидером группы Bleachers.

Интересные факты о Лине Данэм

В 2015 году Данэм вместе с Дженнифер Коннер, партнером по сериалу «Девочки», создала онлайн-издание Lenny Letter - платформу для независимых женских голосов и обсуждения проблем феминистского толка.

В 2013 году режиссер попала в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии Time.

Фильмография Лины Данэм
Дублерша
Дублерша
комедия 2020, США
4.0
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
комедия, драма 2019, США
7.0
Моя школа тонет в море
Моя школа тонет в море
анимация 2016, США
6.0
Sky
Sky
драма 2015, Франция / Германия
5.0
Счастливого Рождества
Счастливого Рождества
комедия, драма 2014, США
5.0
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Фотографии Лины Данэм Все фотографии
Лина Данэм и Джек Антонофф Лина Данэм на вручении премии Лина Данэм на вручении премии Лина Данэм
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Лина Данэм хотела бы перезапустить сериал «Девочки», как это случилось с «Сексом в большом городе» Однако создательница и титульная звезда шоу понимает, что время возрождения еще не пришло. 
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20 января 2022 15:41
Лина Данэм сняла свой первый фильм за 11 лет — в нем сыграли Дженнифер Джейсон Ли и Джон Бернтал Первый показ пройдет в рамках кинорынка Берлинского кинофестиваля.
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3 марта 2021 10:57
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