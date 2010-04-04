Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Держись, Чарли!
Постер сериала Держись, Чарли!
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Держись, Чарли!

Держись, Чарли! (2010 - 2014)

Good Luck Charlie 18+
Год выпуска 2010
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Disney Channel
Продолжительность сериала 36 часов 40 минут

О чем сериал

Сериал «Держись, Чарли!» – это семейная комедия о жизни многодетной пары. В семействе Дункан с большим перерывом после троих старших появляется четвертый ребенок – очаровательная малышка Чарли. Вот только Боб и Эми не были готовы в таком возрасте вновь стать родителями новорожденной. У каждого из них есть очень важная работа, которая не позволяет надолго уйти в декретный отпуск. Поэтому основная забота о девочке ложится на плечи подростков Пи-Джея, Тедди и Гейба. Каждый из них воспитывает Чарли на свой лад.

В ролях
В ролях
Патриция Белчер
Патриция Белчер
Люк Бенвард
Люк Бенвард
Leigh-Allyn Baker
Bridgit Mendler
Mia Talerico
Джейсон Долли
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие оригинальные сериалы канала Disney+ Лучшие оригинальные сериалы канала Disney+
Лучшие сериалы про детей Лучшие сериалы про детей
Зарубежные комедийные сериалы: список лучших Зарубежные комедийные сериалы: список лучших

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Держись, Чарли! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 26 эпизодов
 
Держись, Чарли! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 30 эпизодов
 
Держись, Чарли! - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 23 эпизода
 
Держись, Чарли! - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 21 эпизод
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Новая «Фантастическая четверка» покорила первых зрителей: Marvel вернулись с фильмом, похожим на «Интерстеллар»
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше