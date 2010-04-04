Сериал «Держись, Чарли!» – это семейная комедия о жизни многодетной пары. В семействе Дункан с большим перерывом после троих старших появляется четвертый ребенок – очаровательная малышка Чарли. Вот только Боб и Эми не были готовы в таком возрасте вновь стать родителями новорожденной. У каждого из них есть очень важная работа, которая не позволяет надолго уйти в декретный отпуск. Поэтому основная забота о девочке ложится на плечи подростков Пи-Джея, Тедди и Гейба. Каждый из них воспитывает Чарли на свой лад.