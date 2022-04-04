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Джаред Харрис
Джаред Харрис
Jared Harris
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Джаред Харрис
Jared Harris
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Дата рождения
24 августа 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
180 см
Биография Джареда Харриса
Родился 24 августа 1961 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джареда Харриса
Морской монстр
приключения, анимация, фэнтези
2022, США
7.0
Морбиус
боевик, фантастика, ужасы
2022, США
0.0
Шерлок Холмс 3
боевик, приключения, триллер, комедия
2021, США
0.0
«Чернобыль». Полная версия
драма, исторический
2019, Великобритания / США
7.0
Последнее лицо
драма
2016, США
4.0
Некоторые женщины
драма
2016, США
6.0
Союзники
триллер
2016, США
7.0
Агенты А.Н.К.Л.
комедия, приключения, боевик
2015, США
7.0
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5 причин, почему не стоит ждать «Морбиуса» в прокате
В случае этого фильма лучшая реклама — это антиреклама.
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4 апреля 2022 17:21
Маленькая девочка и бесстрашные моряки отправляются на край света в трейлере мультфильма «Морской монстр»
Работая над образом чудищ, создатели вдохновлялись фантастическими зверьми, изображенными на картах XVI и XVII веков.
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31 марта 2022 15:49
Студия Sony опубликовала новый постер «Морбиуса» с пятеркой главных героев
На плакате отражена суперспособность центрального персонажа.
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10 февраля 2022 12:31
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