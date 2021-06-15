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Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
Julianna Margulies
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Джулианна Маргулис
Julianna Margulies
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Дата рождения
8 июня 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Джулианна Маргулис
Родилась 8 июня 1966. Нью-Йорк, США
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Фильмография Джулианна Маргулис
1+1: Голливудская история
драма, комедия
2018, США
7.0
Состояние рассудка
драма
2017, США
5.0
Реальные парни
комедия
2012, США
7.0
Сити Айленд
комедия
2009, США
5.0
Змеиный полет
боевик, триллер, ужасы
2006, Канада / США / Германия
6.0
Эвелин
драма
2002, США / Германия / Ирландия / Нидерланды
7.0
Корабль-призрак
ужасы, триллер
2002, США
6.0
Динозавр
семейный, приключения, анимация
2000, США
8.0
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