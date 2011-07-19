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7.9 Рейтинг IMDb: 8
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Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 8
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Киноафиша Сериалы Час
Час (2011 - 2012) The Hour 16+
Год выпуска 2011
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 55 минут
Телеканал BBC Two
Продолжительность 11 часов 0 минут
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О чем сериал

«Час» — сериал о трудностях журналистской работы в Англии 50-х годов. В центре внимания оказывается одноименная новостная передача, которая пытается освещать самые важные мировые события и болезненные точки собственной страны. Талантливой и разнообразной телевизионной команде предстоит столкнуться с правительственными заговорами, закулисными интригами, цензурой и давлением правительства, которое мечтает запретить таким передачам выходить в прямом эфире. Для этих людей главное — удовлетворить зудящее желание докопаться до правды и рассказать о ней зрителям.

Час - трейлер второго сезона
Час
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Бен Уишоу
Бен Уишоу Freddie Lyon
Доминик Уэст
Доминик Уэст Hector Madden
Ромола Гарай
Ромола Гарай Bel Rowley
Ванесса Кирби
Ванесса Кирби Ruth Elms
Джульет Стивенсон Lady Elms
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Час - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 6 эпизодов
 
Час - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 6 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Час
Кадры из сериала
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