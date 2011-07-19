«Час» — сериал о трудностях журналистской работы в Англии 50-х годов. В центре внимания оказывается одноименная новостная передача, которая пытается освещать самые важные мировые события и болезненные точки собственной страны. Талантливой и разнообразной телевизионной команде предстоит столкнуться с правительственными заговорами, закулисными интригами, цензурой и давлением правительства, которое мечтает запретить таким передачам выходить в прямом эфире. Для этих людей главное — удовлетворить зудящее желание докопаться до правды и рассказать о ней зрителям.