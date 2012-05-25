Хемингуэй и Геллхорн, 2012

Действие фильма начинается в 1936 году, когда Эрнест Хемингуэй и Марта Геллхорн случайно встречаются в баре на Ки-Уэст во Флориде. Через год они снова встречаются в Испании, когда оба освещают гражданскую войну, и останавливаются в одном отеле на одном этаже. Первоначально Геллхорн сопротивляется романтическим ухищрениям Хемингуэя, но во время бомбардировки они оказываются в ловушке в одной комнате и становятся любовниками. Со временем карьера Геллхорн становится все более успешной, что приводит к зависти и ссорам между героями. Как будут развиваться их отношения дальше, когда огонь Второй мировой войны разделит Европу?
История об одной из известнейших литературных пар Америки, берущая начало в 1936 году, когда Эрнест Хемингуэй впервые встретил Марту Геллхорн в баре во Флориде. Он уже был известным писателем, а она — одной из величайших военных корреспонденток ХХ века.
Их брак продлится пять лет, Марта станет единственной женщиной, потребовавшей у Хемингуэя развода, и той, кто вдохновил его на создание романа «По ком звонит колокол».