Хемингуэй и Геллхорн, 2012

История об одной из известнейших литературных пар Америки, берущая начало в 1936 году, когда Эрнест Хемингуэй впервые встретил Марту Геллхорн в баре во Флориде. Он уже был известным писателем, а она — одной из величайших военных корреспонденток ХХ века.

Их брак продлится пять лет, Марта станет единственной женщиной, потребовавшей у Хемингуэя развода, и той, кто вдохновил его на создание романа «По ком звонит колокол».