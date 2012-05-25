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Хемингуэй и Геллхорн Хемингуэй и Геллхорн
Киноафиша Фильмы Хемингуэй и Геллхорн
Hemingway & Gellhorn

Хемингуэй и Геллхорн, 2012

2012 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма начинается в 1936 году, когда Эрнест Хемингуэй и Марта Геллхорн случайно встречаются в баре на Ки-Уэст во Флориде. Через год они снова встречаются в Испании, когда оба освещают гражданскую войну, и останавливаются в одном отеле на одном этаже. Первоначально Геллхорн сопротивляется романтическим ухищрениям Хемингуэя, но во время бомбардировки они оказываются в ловушке в одной комнате и становятся любовниками. Со временем карьера Геллхорн становится все более успешной, что приводит к зависти и ссорам между героями. Как будут развиваться их отношения дальше, когда огонь Второй мировой войны разделит Европу? 

  • Джеймс Гандольфини изначально должен был исполнить Эрнеста Хемингуэя, но в итоге просто стал исполнительным продюсером фильма. 
  • Ларс Ульрих, который снялся в этом фильме, состоит в популярной финской металл-группе Metallica. Одна из песен коллектива, «По ком звонит колокол», основана на сюжете одноименного романа Эрнеста Хемингуэя.
  • Первая сцена, показывающая встречу Хемингуэя и Геллхорн, происходит в Sloppy Joe's, все еще невероятно популярном американском баре и музыкальном заведении на острове Ки-Уэст. Sloppy Joe's остается непрерывно открытым с 1933 года. 

История об одной из известнейших литературных пар Америки, берущая начало в 1936 году, когда Эрнест Хемингуэй впервые встретил Марту Геллхорн в баре во Флориде. Он уже был известным писателем, а она — одной из величайших военных корреспонденток ХХ века.

Их брак продлится пять лет, Марта станет единственной женщиной, потребовавшей у Хемингуэя развода, и той, кто вдохновил его на создание романа «По ком звонит колокол».

6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 34 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 25 мая 2012
Премьера в мире 25 мая 2012
Возраст 16+
Режиссер
Филип Кауфман
Филип Кауфман
В ролях
Николь Кидман
Николь Кидман
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Родриго Санторо
Родриго Санторо
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Конни Нильсен
Конни Нильсен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хемингуэй и Геллхорн 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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Переводчик
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